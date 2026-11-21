Per Landini il problema non è quante persone siano scese in piazza, comunque poche e in prevalenza studenti e pensionati che per loro è anche un modo non oneroso e piacevole di passare una giornata.

No, il problema di Landini è che questo ennesimo sciopero generale – il massimo e più solenne strumento di protesta a disposizione dei sindacati – è scivolato via come l’acqua fresca agli occhi e nelle menti dell’opinione pubblica, più infastidita per qualche piccolo disagio che appassionata ai temi messi in campo. Il perché lo ha ben spiegato ieri mattina Luciano Capone su Il Foglio: «Una settimana fa in Spagna i sindacati hanno convocato lo sciopero generale, il primo dopo 14 anni.Nello stesso periodo la Cgil ne ha proclamati otto, di cui sei consecutivi». Saltano all’occhio due cose: che la Cgil sciopera solo contro governi non di sinistra (una volta con Draghi, cinque con la Meloni) a prescindere da che cosa facciano; che la Cgil ha ridotto lo sciopero generale a una sua festa annuale tipo il Natale di Landini.

Ricordare loro che in questi anni gli occupati in lavori stabili sono aumentati di un milione e mezzo, che il cuneo fiscale è diminuito per milioni di lavoratori e altre cose del genere è solo tempo perso. O forse no, perché mentre Landini porta in piazza «i ragazzi a cui – dice – il governo sta rubando il futuro» gli studenti di destra hanno espugnato il fortino dell’università tra le più a sinistra d’Italia: la lista vicina a Fratelli d’Italia ha ottenuto per la prima volta da 18 anni un seggio al Senato accademico alla Sapienza di Roma e quadruplicato i suoi rappresentanti all’assemblea di Facoltà. Il Paese reale che vince su quello virtuale della Cgil.