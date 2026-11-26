Scoperta macabra a Terni: il cadavere di una donna è stato ritrovato in evidente stato di decomposizione nella sua casa, in cui viveva con il figlio quarantacinquenne, lo scorso 24 novembre. A lanciare l’allarme sono stati i vicini. I residenti di una palazzina in via Rapisardi hanno allertato le forze dell’ordine, insospettiti da un odore anomale. Arrivati sul posto, le forze dell’ordine hanno ritrovato il cadavere di Gianna Domizi. La donna, che aveva 79 anni, era vedova da qualche anno.

La sua salma si trovava sul letto della camera, in evidente stato di decomposizione. La palazzina, in via Rapisardi, si trova a pochi passi dal centro di Terni. Oltre ai militari della stazione, è stato richiesto anche l’intervento del reparto investigativo dei carabinieri, per passare al setaccio l’abitazione. L’appartamento e la salma sono stati sequestrati. Sulla salma verrà presto predisposta l’autopsia.

La scomparsa della donna non aveva destato preoccupazione e nessuno aveva esposto denunce. La Procura di Terni ha aperto un fascicolo affidato alla pm Giovanna Fortunato per occultamento di cadavere e indebita percezione di erogazioni pubbliche. Il figlio di Gianna Domizi, infatti, attualmente è disoccupato ma avrebbe continuato a percepire la pensione della madre. Stando alle prime indiscrezioni, il decesso risalirebbe all’estate. I carabinieri di Terni stanno portando avanti le indagini. L’obiettivo è capire per quanti mesi il quarantacinquenne, ed ex operaio, abbia continuato a percepire i soldi della pensione dopo la scomparsa della madre.