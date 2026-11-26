Un pestaggio in piena regola per un bottino di 50 euro. È quanto accaduto a Reggiolo, in provincia di Reggio Emilia. Un ragazzo ha trovato una banconota per strada e da lì è partita l’aggressione. La causa? Aveva mandato un messaggio su una chat in cui aveva dato la notizia del ritrovamento dei 50 euro.

A commettere l’aggressione sono stati due giovani ragazzi, uno di 21 e l’altro di 14 anni. Proprio quest’ultimo avrebbe letto il messaggio sulla chat e avrebbe avvisato il complice. Secondo quanto ricostruito dai militari, da qui sarebbe scaturita la decisione di aggredire il ‘fortunato’ ragazzo.

Lo studente, che aveva trovato la banconota da 50 euro, aveva deciso di dividere la banconota in tagli più piccoli, da dividere con amici. Mentre si trovava con alcuni amici vicino a un parco, è stato raggiunto da un’auto, da cui sono scesi il ventunenne e il quattordicenne. Prima lo hanno minacciato di farsi consegnare il denaro, poi è partita un’aggressione in piena regola: il ragazzo è stato colpito con dei calci, fino a crollare a terra. I due hanno frugato nelle tasche, hanno strappato il giubbotto della vittima e poi hanno portato via la refurtiva (dei 50 iniziali, erano rimasti 30 euro).

La vittima dell’aggressione, accompagnata da un genitore, si è recata alla stazione dei carabinieri di Reggiolo per sporgere denuncia. Le indagini, anche grazie alle testimonianze dei presenti, hanno individuato i due aggressori. Con le accuse di rapina in concorso aggravata dalla minorata difesa e danneggiamento, i carabinieri di Reggiolo hanno denunciato a piede libero i due giovani, di ventuno e quattordici anni, alla Procura di Reggio Emilia e alla Procura per i Minorenni di Bologna per rapina in concorso aggrava dalla minora difesa e danneggiamento.