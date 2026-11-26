La lite per una bicicletta tra rider, i fendenti al ventre con un coltello da bistecca e la corsa in ospedale in codice rosso. Ennesimo episodio di violenza in una Milano dove l’uso del coltello sta diventando epidemico. Sono le 19.30 di mercoledì sera in via Carpi, una delle tante strade di Lambrate dove i residenti denunciano di continuo la presenza di spacciatori ed ubriachi. All’interno di un’attività commerciale che offre servizi ai rider, come il noleggio di monopattini o scooter, due peruviani di 34 e 46 anni si trovano l’uno di fronte all’altro. Secondo quanto ricostruito dalla sezione omicidi della Squadra Mobile meneghina guidata da Emanuele Fattori, l’extracomunitario più anziano si avvicina al connazionale per chiedere la restituzione di una bicicletta. Improvvisamente - come documentato dai sistemi di videosorveglianza - sulla scena compaiono altri soggetti. Tempo pochi istanti e la situazione degenera. È a questo punto infatti che, secondo gli investigatori, il 34enne avrebbe estratto un coltello da bistecca e colpito più volte il collega sudamericano mentre tentava di fuggire. Una serie di violenti fendenti che lasciano la vittima a terra gravemente ferita all’addome. Immediate a questo punto le chiamate al 112 e l’arrivo di un’ambulanza di AREU (Agenzia Regionale Emergenza Unica) sul posto. I paramedici si rendono subito conto che le condizioni del 46enne sono critiche e decidono di trasportarlo immediatamente in codice rosso all’ospedale Niguarda. Una corsa a sirene spiegate che salva letteralmente la vita al sudamericano. I medici del pronto soccorso riscontrano infatti una lacerazione lunga 11 centimetri e profonda almeno 4 che solo per miracolo non ha lesionato lo stomaco. I medici possono anche constatare la violenza dell’aggressione. Il giubbino del sudamericano è infatti pieno di buchi a testimonianza dei numerosi colpi inferti. Il 46enne, dopo essere stato ricoverato in rianimazione, viene poi dimesso con una prognosi di 30 giorni. Intanto le indagini degli specialisti della omicidi non lasciano scampo al fuggitivo. Il 34enne viene sorpreso all’interno del cortile di un condominio di Desio, in provincia di Monza e Brianza. Quando si accorge di essere circondato dai poliziotti il sudamericano cerca anche di estrarre un coltello ma fortunatamente viene subito disarmato e arrestato. L’uomo risulta essere irregolare sul territorio nazionale: in Italia da almeno tre anni il sudamericano ha anche un precedente per porto abusivo d’armi e risulta essere stato fotosegnalato a Firenze nel 2023. Nel suo appartamento gli agenti trovano poi i vestiti indossati durante l’aggressione ancora sporchi di sangue. Viene anche rinvenuta una borsa che il sudamericano voleva presumibilmente portare con sé durante la fuga. All’interno, 1000 euro in contanti, 36 grammi di marijuana, 4 grammi di cocaina, 19 grammi di hashish, un bilancino e un altro coltello. A questo punto gli investigatori sottopongono il peruviano a fermo di polizia giudiziaria perché gravemente indiziato del reato di tentato omicidio. L’uomo viene inoltre indagato per detenzione di sostanze stupefacenti ai fini di spaccio. La Squadra Mobile sta intanto cercando di comprendere i motivi della lite. Dalle prime verifiche sembrerebbe emerge un’amicizia deterioratasi nel tempo. Tanto che l’aggressore avrebbe anche aiutato l’amico a trovare lavoro salvo poi cercare di coinvolgerlo in attività di spaccio. Un’offerta declinata con forza che avrebbe portato alla rottura trai due.