Femminicidio-suicidio in Toscana. Una donna di 24 anni, Ionela Miruna Garneata, di origine romena, è stata uccisa nella sua abitazione di via Roma a Ponte Buggianese, in provincia di Pistoia. A ucciderla sarebbe stato il compagno, Andrea Nardini, 25 anni, che dopo il delitto ha raggiunto l’autostrada A1 e si è tolto la vita gettandosi da un viadotto nel territorio di Barberino del Mugello, in provincia di Firenze. La tragedia si è consumata sul viadotto Lora. Secondo le prime ricostruzioni, il giovane avrebbe raggiunto il cavalcavia con la propria auto, avrebbe incendiato il veicolo e si sarebbe dato fuoco prima di lanciarsi nel vuoto.

Un gesto che ha provocato anche pesanti ripercussioni sulla circolazione autostradale, con la chiusura del tratto dell’A1 in direzione Milano compreso tra il bivio per la Direttissima e Aglio. C’è un particolare che rende ancora più inquietante la vicenda: il viadotto scelto da Nardini è lo stesso dal quale lo scorso 3 settembre era stata uccisa Lorena Isceri. La donna, 45 anni, era stata gettata nel vuoto dall’ex compagno Federico Vella, che si era poi suicidato lanciandosi a sua volta dal ponte. Un precedente drammatico che riporta nello stesso luogo un’altra storia di violenza contro una donna.

Sul caso sono al lavoro due procure: quella di Pistoia, competente per il delitto avvenuto nell’abitazione di Ponte Buggianese, e quella di Firenze, per quanto accaduto sul viadotto. Nell’abitazione di via Roma sono intervenuti gli investigatori e la polizia scientifica, impegnati nei rilievi per ricostruire la dinamica dell’omicidio e raccogliere elementi utili a chiarire le circostanze della morte della giovane. Il veicolo utilizzato dall’uomo è stato sequestrato. Gli accertamenti dovranno ricostruire anche gli spostamenti compiuti dal venticinquenne dopo il delitto e la successione degli eventi che lo hanno portato fino al viadotto. La tragedia arriva all’indomani del 25 novembre, Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, e riporta drammaticamente al centro il tema dei femminicidi e della violenza nelle relazioni affettive.