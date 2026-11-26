Pioggia, neve, crollo termico. L’inverno è cominciato in anticipo e la mente di tutti (o meglio, di chi potrà goderselo) già corre al Ponte dell’Immacolata, nel timore che il cattivo tempo possa rovinare la prima mini-vacanza antipasto del Natale.

Per la settimana compresa che va dal 7 al 14 dicembre, le previsioni di 3BMeteo parlano di un progressivo ritiro dell’alta pressione verso il Nord Atlantico: uno scenario secondo il quale l’Italia verrebbe nuovamente esposta a perturbazioni e precipitazioni. Non è invece ancora possibile capire se le masse d’aria fredda si riverseranno sulla Penisola.

Per quanto riguarda invece le previsioni più a stretto giro di posta, da sabato 28 novembre ci sarà un progressivo miglioramento al Nord e condizioni più stabili sul versante tirrenico, fino alla Campania. Sul Medio Adriatico e al Sud, invece, resterà il maltempo dalle Marche alla Puglia con forti precipitazioni su Basilicata, ancora Calabria e Sicilia settentrionale e temperature in diminuzione su tutta la Penisola.

Domenica dominerà il binomio sole e gelate. Meteo Giuliacci avverte: potrebbe continuare a piovere ancora sulla martoriata Calabria, versante ionico. “Da lunedì 30 novembre cambia tutto - aggiunge il sito fondato da Mario Giuliacci -, arriva l’alta pressione quindi bel tempo, però le temperature scenderanno fino a 7 gradi entro giovedì 3 dicembre”.