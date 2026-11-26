Nuovo assalto alla sede di Pro Vita & Famiglia. I collaboratori dell’associazione erano ancora nelle sede di Roma di viale Manzoni quando la polizia li ha intimati di abbassare le saracinesche. “Una vergognosa violenza, contro la sede di Pro Vita & Famiglia, con il lancio di oggetti, bottiglie e petardi da parte di attiviste femministe arrivate dal corteo di Non Una Di Meno che si è svolto oggi pomeriggio in centro”, si legge nel post pubblicato sui social.

Il fatto è accaduto intorno alle 21 di mercoledì 25 novembre. Come raccontato dall’associazione - e mostrato sui social - le attiviste femministe e transfemministe del corteo di Non Una Di Meno hanno lanciato bottiglie, oggetti e petardi contro gli uffici. I disordini erano iniziati già in piazza Pia, a pochi passi dal Vaticano. In occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, il movimento aveva organizzato un presidio per contestare gli Stati generali della natalità, in programma all’Auditorium Conciliazione. Dopo aver superato un primo sbarramento, le contestatrici sono state fermate dagli agenti in tenuta antisommossa. “Abbiamo le mani nude, questa giornata è nostra”, hanno gridato le manifestanti.

“Sono sempre le prime ad aggredire e a voler calpestare i diritti altrui, proprio oggi che abbiamo ricordato che la difesa delle donne non esclude nessuno, anche quelle indifese nel grembo materno”, è stato il commento di Pro Vita & Famiglia sui social. Non si tratta del primo attacco. Anche nel 2023 le transfemministe attaccarono la sede di Pro Vita e Famiglia. In quell’occasione è stato rinvenuto un piccolo ordigno esplosivo all’interno degli uffici.