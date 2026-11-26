Nuovi sviluppi nell’inchiesta sulla morte di Sara Di Vita e della madre Antonella Di Ielsi, decedute dopo essere state avvelenate con la ricina nei giorni successivi al Natale 2025 a Pietracatella. Gli investigatori starebbero concentrando nuovamente l’attenzione sulle testimonianze dei familiari per ricostruire quanto accaduto.

Secondo quanto riportato da Ore 14, la trasmissione di Rai 2 condotta da Salvo Sottile, Antonello Di Vita, fratello di Gianni, sarebbe stato convocato nuovamente in Procura.

L’uomo era già stato ascoltato nei giorni scorsi come persona informata sui fatti, durante un interrogatorio durato circa 13 ore. Il giorno successivo erano state sentite a Torino anche sua moglie e sua nipote Alice, sorella e figlia delle due vittime, trasferitasi da alcuni mesi nel capoluogo piemontese per frequentare l’università.

Al momento non sono stati resi noti i motivi della nuova convocazione né gli elementi che gli inquirenti intenderebbero approfondire. L’inchiesta prosegue dunque per fare piena luce sul duplice avvelenamento, mentre si attendono ulteriori dettagli sui prossimi sviluppi. La vicenda sarà approfondita nel corso della puntata di Ore 14 Sera, in onda giovedì 26 novembre.