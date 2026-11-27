“Non so se voterò, vedremo”: non usa mezze misure Chiara Francini, che ha parlato di politica e sinistra. Ospite di ‘Un Giorno da Pecora’, su Rai Radio1, l’attrice e scrittrice è stata intervista da Giorgio Lauro e Nancy Brilli. Francini ha sostenuto di non andare a votare alle primarie del centrosinistra.

“Non so se voterò, vedremo. Non è una cosa per cui non dormo la notte. Al momento non è un tema che mi interessa particolarmente”. E poi ha aggiunto: “Le trovo noiose”.

E poi ha parlato della sinistra italiana, con particolare riferimento all’ex segretario del Partito Democratico, Pier Luigi Bersani: “Chi c’è di sinistra in Italia? Bersani, io parlo solo di lui. È una persona di grandissima cultura, che crede in quello che ha vissuto, ha una capacità di parola chiara e sa semplificare la complessità. Questo per me lo fa un politico di grande livello”.