Avevano pianificato tutto nei minimi dettagli. Uno di loro aveva contattato una escort per un incontro sessuale poi, una volta all’interno della sua abitazione, aveva fatto entrare due amici. A quel punto, i tre avrebbero stuprato a turno la vittima, una donna brasiliana di 30 anni, esercitando brutalità e portandole via denaro e preziosi. A ricostruire i fatti, avvenuti il 4 novembre 2025, è stata la Squadra Mobile di Parma.

Nei giorni scorsi, la procura dei minori di Bologna ha emesso un’ordinanza di custodia cautelare in carcere per due dei tre giovani. Il primo membro del gruppo era stato identificato il 12 agosto, e collocato in una struttura per minori. Ad aggravare la posizione dei tre giovani, in quella che gli inquirenti definiscono “una violenza brutale, senza alcuna remora, con disprezzo della dignità della vittima”, il fatto che avessero pianificato il tutto precedentemente.

Gli indagati, per i quali vale la presunzione di non colpevolezza, sino a quando non si concluderà il procedimento penale, risultano annoverare plurime denunce per rapina aggravata, porto di armi ed oggetti atti ad offendere e uno dei soggetti risultava gravato dall’Avviso Orale emesso dal Questore di Parma.