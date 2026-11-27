Un annuncio in video poi rimosso. Silvia Salis si è resa protagonista di un controverso caso sui social. Il comune di Genova ha annunciato un concerto gratuito di Max Pezzali nella serata del 31 dicembre, per aspettare il 2027. L’ex frontman degli 883 si esibirà in piazza Vittoria. Anche Silvia Salis aveva dato l’annuncio. La prima cittadina di Genova aveva scelto un video del tutto originale per ‘accogliere’ Max.

Un video professionale. È stata questa l’idea della Salis. Girato probabilmente in una stanza d’albergo o su un set cinematografico, la sindaca si stava truccando con indosso una camicetta bianca di set canticchiando una canzone dei Pinguini Tattici Nucleari (protagonisti nelle notte di San Silvestro del 2026). Poi, uscendo dalla stanza, Silvia Salis ha canticchiato le celebri note di Max Pezzali: “Stessa storia, stesso posto, stessa piazza”.

Un video sicuramente professionale, con inquadrature e luci perfette, senza tagli immagine o errori. Poi, però, il video è stato rimosso in serata. Non sono però mancate le polemiche. Già per il concerto dei Pinguini Tattici Nucleari dello scorso anno si era finiti addirittura davanti alla giustizia amministrativa. Come riportato da Primocanale, a far discutere erano stati i costi eccessivi dell’evento - superiori al milione di euro -, l’assenza di una diretta televisiva nazionale e le modalità di assegnazione della gara. Come detto, la vicenda è finita davanti alla giustizia amministrativa. La società Duemila Grandi Eventi è stata giudicata illegittima dal Tar e successivamente dal Consiglio di Stato.

Anche quest’anno non sono mancate le polemiche. Il nome di Max Pezzali circolava da tempo, sottolinea sempre Primocanale. Già prima della scadenza del bando, fissato il 12 novembre, le polemiche erano vive. Alla procedura di assegnazione ha partecipato solo una società, la RST Events, la stessa che aveva organizzato il concerto di inizio 2026. Ora Silvia Salis ci è ricascata. Per la serie “Stessa storia, stesso posto, stesso bar e... stessi errori”.