Sono due i ragazzi che, di fronte alla violenza dei manifestanti, hanno fatto da “scudo” alle forze dell’ordine. “Ero lì a guardare l’altro ragazzo togliere il monopattino tirato dai manifestanti e mi sono unito a lui. Ci è venuto spontaneo. La maggior parte di questi ragazzi non sa nemmeno per cosa sta protestando”, racconta il 20enne Marcos, uno dei due studenti che ha preso le difese delle forze dell’ordine che venivano bersagliate da petardi e bottiglie di vetro davanti al ministero dell’Istruzione e del Merito.

L’altro ragazzo con lui, spiega, “non so chi sia, l’ho conosciuto ora. Penso però che non ha senso tirare bottiglie e bombe carta” contro i poliziotti “perché è controproducente”. Marcos condivide sì le ragioni della protesta, tanto da essersi unito al corteo dopo aver terminato il suo turno di lavoro, ma “a me non interessa fare casino. Sotto a quei caschi ci sono delle persone, molti di loro avranno dei figli che magari condividono anche le ragioni della protesta, però mi mettono dalla loro parte e da quella dei ragazzi”.

A Roma, davanti al ministero, non sono infatti mancati momenti di tensione. Dal corteo sono stati lanciati contro gli agenti in tenuta antisommossa bottiglie di vetro, bombe carta, un segnale stradale divelto e persino un monopattino.