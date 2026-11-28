Settanta giorni di sospensione. È la sanzione inflitta a Veruska D’Angelo, l’assistente sociale che ha seguito il caso della “famiglia del bosco”. A deciderla non è stata una parte in causa, né un consulente incaricato dai genitori ai quali ormai da un anno sono stati tolti i tre figli: è stato il Consiglio territoriale di disciplina dell’Ordine degli assistenti sociali d’Abruzzo. Il collegio ha applicato la sospensione prevista per “abusi o mancanze” che arrechino “grave nocumento” ai destinatari dell’attività professionale.

Una formula pesante: non sarà una totale bocciatura delle valutazioni sui bambini, ma certo non è segno di un lavoro ben svolto sotto tutti i punti di vista. Le motivazioni integrali saranno decisive per misurare la portata concreta della decisione, con chiarezza. Ma già basta a interrogare l’intero sistema. Il procedimento era stato aperto dopo due segnalazioni. La prima, il 22 gennaio, era arrivata dalla presidente dell’Ordine, Francesca D’Atri, che aveva chiesto di verificare il corretto esercizio della professione, anche rispetto alle dichiarazioni rilasciate dalla stessa D’Angelo alla stampa.

Una settimana dopo, l’esposto degli allora difensori di Catherine Birmingham e Nathan Trevallion, gli avvocati Marco Femminella e Danila Solinas. I legali avevano denunciato ostilità e mancanza di imparzialità. A pronunciarsi è stato però l’organismo disciplinare di categoria. Le contestazioni iniziali riguardavano sei disposizioni deontologiche: non discriminazione, rispetto delle diverse forme familiari, riservatezza nei rapporti con la stampa e obbligo di chiedere di essere sollevati dall’incarico quando venga meno la fiducia.

Inoltre, il Consiglio non avrebbe accolto le contestazioni sulla parzialità e sulla scorrettezza delle valutazioni professionali: quelle relative al rapporto con la famiglia sono state archiviate. La sospensione sarebbe stata invece irrogata per tre profili: la gestione delle comunicazioni con i media, il mancato passo indietro dopo la rottura del rapporto fiduciario con la famiglia e l’uso improprio del titolo di “assistente sociale specialista” in alcuni atti. È e resta comunque una sanzione seria. Non certifica che le relazioni fossero false, ma solleva interrogativi pesanti sulla gestione di una vicenda in cui sono in gioco le vite di cinque persone, due adulti e tre bambini. Perché quando si esercita un ruolo tanto delicato, le modalità con cui lo si svolge contano quanto le valutazioni che ne derivano. E meritano di essere esaminate fino in fondo.

D’Angelo, 44 anni, ha sempre respinto gli addebiti attraverso il suo legale, Luca Bauccio, che ha annunciato ricorso. La sanzione potrà essere impugnata davanti al Consiglio nazionale di disciplina. La presidente nazionale Barbara Rosina ha richiamato la presunzione di innocenza e ricordato che eventuali errori dei singoli non delegittimano la categoria.

Intanto, sul fronte giudiziario, va ricordato che il 13 novembre la Corte d’appello dell’Aquila aveva respinto la richiesta dei genitori di riportare subito a casa i figli, confermando il provvedimento del Tribunale per i minorenni, e dunque il riavvicinamento graduale. I genitori, esaurite tutte le richieste degli assistenti sociali presentate ai giudici e causa dell’allontanamento della prole dalle condizioni abitative igienico -sanitarie ritenute critiche a una maggior collaborazione con le istituzioni -, ci speravano.

Invece, i bambini ancora trascorrono solo i fine settimana con Catherine e Nathan, mentre il rientro definitivo dovrà essere valutato per tappe. La sospensione disciplinare non modifica automaticamente questa decisione.I tre fratelli erano stati allontanati il 20 novembre 2025 dalla casa nel bosco di Palmoli, in provincia di Chieti, e trasferiti in una struttura protetta a Vasto. E dunque: quali elementi giustificano oggi la loro permanenza nella comunità e quali condizioni sono necessarie perché possano tornare stabilmente dai genitori? Si tratta di tre bambini, la cui vita non può restare così sospesa, tra relazioni, ricorsi e decisioni, né pagare ancora il prezzo di errori professionali.