“La storia è semplicemente questa: una delle ragazze che si vede in uno di quei filmati era una cantante e modella dell’epoca. Io la conoscevo di fama e mi pare che forse, attraverso il blog che lei aveva ai tempi, avessi letto che aveva partecipato a questo film. Semplicemente sono andato a cercarlo su internet, c’erano questi due trailer scaricabili e basta”: Andrea Sempio, indagato per il delitto di Garlasco, intervistato da Quarto Grado su Rete 4, è intervenuto sul caso del trailer horror scaricato sul computer e poi finito nelle indagini.

Dopodiché ha respinto l’accusa secondo cui si sarebbe trattato di materiale tagliato dal film completo, come si è sentito dire in questi giorni. Per lui erano “semplicemente due trailer che si potevano scaricare”, realizzati dal regista e dalla produzione. Quanto al film vero e proprio, precisa di non essersi spinto oltre: “Io francamente non sono andato così in profondità come hanno fatto oggi”. Poi, alla domanda se il suo interesse fosse per le scene di violenza o per l’attrice, ha risposto senza esitazioni: “Sì, io conoscevo di fama questa ragazza”.

In ogni caso, ha specificato che quei contenuti furono visti poco: “Sono stati guardati qualche volta nei giorni in cui li ho scaricati e poi dimenticati lì per secoli”. E ancora: “Le cose che stanno uscendo per me sono non abbandonate o nascoste, ma cose che per me non avevano molta importanza su questo vecchio hard disk e basta. E sono rimaste lì nei secoli dei secoli”. Quando il giornalista gli ha fatto notare che, secondo alcuni osservatori, lui avrebbe un’ossessione per la violenza, Sempio ha replicato: “Nei miei contenuti non c’è nulla che glorifichi la violenza, se uno va a mettere assieme le cose... Anche il tema predatorio... Su quello che era una volta Twitter c’erano delle pagine in cui stavo scrivendo degli appunti che riguardavano l’autodifesa e lì compaiono dei libri, tra cui “Anatomia della distruttività umana” di Erich Fromm dove il tema predatore viene citato più volte ed era sempre il periodo 2014-2015, i post su violenza e stupro eccetera". Anche i post su violenza e stupro, ha ribadito, appartengono allo stesso periodo: “È tutto contestualizzato lì”.