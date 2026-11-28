Svolta nel giallo dei tre cacciatori uccisi il 28 gennaio scorso nei boschi di contrada Caristia, a Montagnareale, nel Messinese. I carabinieri hanno arrestato Agostino Segreto, amico di una delle vittime, Antonio Gatani, 82 anni. L’uomo è accusato di omicidio volontario, nell’ambito dell’inchiesta coordinata dalla Procura di Patti. Segreto faceva parte del gruppo ed era stato l’unico a sopravvivere alla sparatoria, la sua posizione era da tempo sotto la lente degli investigatori, che sarebbero arrivati alla svolta grazie agli accertamenti scientifici e balistici del Ris. Le vittime erano Antonio Gatani e i fratelli imprenditori edili Giuseppe Pino, 44 anni, e Devis Pino, 26 anni, entrambi di San Pier Niceto.

Secondo la ricostruzione degli inquirenti, a sparare per primo sarebbe stato Gatani, probabilmente ingannato da un rumore o dal movimento di un cespuglio. Il colpo esploso con il fucile da caccia avrebbe ucciso Giuseppe Pino e ferito il fratello Devis. Quest’ultimo avrebbe reagito colpendo al torace l’anziano con la propria carabina, uccidendolo, a quel punto, secondo l’accusa, Segreto si sarebbe avvicinato e avrebbe sparato contro Devis, già ferito, provocandone la morte. A rafforzare i sospetti su Segreto sarebbero stati i risultati delle analisi balistiche. I residui di polvere da sparo trovati sul corpo di Devis sarebbero compatibili con quelli prodotti dall’arma dell’indagato, gli accertamenti sulla cartuccia avrebbero inoltre indicato che i pallettoni avevano raggiunto la vittima senza disperdersi, circostanza che farebbe ipotizzare uno sparo a distanza ravvicinata. Secondo la Procura, il giovane era già ferito e non rappresentava più una minaccia: per questo sarebbe esclusa l’ipotesi della legittima difesa.

Dopo la sparatoria, Segreto avrebbe anche raccolto i bossoli, nel tentativo di eliminare tracce utili alle indagini. Inizialmente ascoltato come testimone, avrebbe fatto alcune parziali ammissioni per poi scegliere il silenzio. Le indagini sono state condotte dai carabinieri del Nucleo Investigativo e della Compagnia di Patti, con il supporto dei Cacciatori di Sicilia. L’arresto rappresenta una svolta nell’inchiesta su una tragedia che ha sconvolto il Messinese.