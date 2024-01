Oroscopo di Branko di giovedì 18 gennaio 2024

18 gennaio 2024 a

Ecco l'oroscopo completo segno per segno di giovedì 18 gennaio

Ariete

Una grande passione illustra il vostro cielo odierno, che trova il trionfo nella Luna primo quarto, che si forma già alle ore 4. In quel momento parte idealmente anche una nuova gara professionale, una vera asta per gli affari. Bene così! Tenete presente però gli ostacoli che potrebbero creare Mercurio e Marte, parlate solo quando vi sentite sicuri. L’argomento finanziario va affrontato pure in famiglia, bisogna progettare spese e investimenti. Amori a prima vista, “love at the first sight”

Toro

Un brindisi alla prima Luna del 2024! Appena cambia fase nel segno che vi precede arriva da voi, meravigliosa per vita personale e famiglia, vi rende più affettuosi con le persone vicine, più attenti alle questioni del coniuge, risveglia la passione. Conservate queste belle emozioni nel cuore pure per i prossimi giorni quando inizierà Sole in Acquario con Plutone… Proprietà lontane o ereditate, incontri che portano buoni affari. Sorprendenti notizie da parenti, amici lontani, viaggi favoriti.

Gemelli

Senza trascurare forma fisica e salute - Venere è ancora in contrasto con Saturno e Nettuno - dovete essere sempre al centro degli avvenimenti nell’ambiente professionale. Transiti che riguardano il vostro futuro e tra un mese pure Mercurio sarà in Pesci, ecco perché bisogna al più presto sistemare le associazioni, collaborazioni, rapporti con una società. In ogni caso, siete vicini alla riscossa. Colpi di testa in amore? Non sarebbe la prima volta, ma con Venere è meglio non scherzare.

Cancro

Fisicamente siete in forma non smagliante, consigliamo di programmare anche per oggi relax. Non appena la Luna diventa amica in Toro potete pensare a una nuova strategia professionale, forti anche della bella dose di saggezza e pragmatismo che vi regala Giove, prezioso per i contatti con le autorità. Visti i tanti ritardi, non sapete da dove ricominciare, Mercurio suggerisce il campo bancario, controllo di carte, contratti, polizze, affitti. Affetti e amore: non premete troppo sul coniuge

Leone

Tutto, o quasi, viene riversato sulle vostre spalle. Questo è il destino delle persone di successo… Oggi però il successo che deve contare è la felicità in famiglia, nonostante la passeggera nuvola nel matrimonio. Dal fuoco del Sagittario arriva la fiamma della fortuna, la carriera trova uno spunto nuovo e diverso per affermarsi, altre proposte in arrivo. Luna delicata per orecchio, naso, gola. Freddo e umidità non fanno bene al vostro segno di fuoco.

Vergine

Luna bellissima in Toro fino a sabato, poi lascerà il posto di comando al Sole in Acquario, che si troverà subito insieme a Plutone. Inizio o annuncio di prossime rivoluzionarie svolte nella vostra vita. Nuovi contatti e amicizie avranno un ruolo importante per la carriera e gli affari. Proprio nel campo finanziario dovete stare più attenti, Nettuno è ambiguo. Pericolo di inganni. Amore ingannevole? Tutti vediamo qualcosa che forse non esiste.

Bilancia

Ancora un po' di Luna aggressiva per i rapporti con gli altri e non facile per la salute, poi esce dal fuoco dell’Ariete e si posa sulla buona terra del Toro, iniziate piano piano la vostra semina. L’importante è mantenere vivo il senso pratico, non andate troppo in là con immaginazione, idealismo, fantasia, sogno. Nei momenti di impazienza, quando vi prende la brama del successo e del guadagno, calmate i vostri bollenti spiriti con Sole e Plutone in Acquario, potrete riprendere a sognare.

Scorpione

Vi sentite meglio, vero? Pensiamo allo stato d’animo, umore, socievolezza ritrovata. Conservate questo tono emotivo anche quando inizierà il disturbo di Sole e Plutone in Acquario. Mercurio è ancora una protezione vincente per dare una svolta rivoluzionaria definitiva al lavoro. Per sistemare i rapporti con fratelli e parenti stretti. Forse i giorni sono pochi per realizzare tutto, ma consideriamo i buoni auspici di Venere e Saturno. Un tesoro è sotto la neve che Marte scioglierà, innamoramenti.

Sagittario

Un cielo dinamico e vivace, proprio come vi piace. Il cambio di Luna in Ariete, segno dell’amore, è accompagnato dalla fortuna di Venere ancora in sosta nel vostro segno. Qualche situazione domestica familiare non è ancora sistemata,ma il mondo spalanca le sue porte davanti a voi, partite, iniziate una nuova impresa autonoma e libera, rafforzate la posizione finanziaria. Intensificate l’amore, andate alla ricerca dell’anima gemella, magari la incontrerete durante un ballo in maschera.

Capricorno

Intorno alle ore 4 si è formato il primo quarto in Ariete, siete giustamente agitati, non avete dormito bene, una passeggiata prima del lavoro e prima di affrontare il mondo, verso mezzogiorno la Luna sarà già magnifica in Toro per l’amore e per gli investimenti. Sole è con voi ancora tre giorni, si congiunge a Plutone e forma un aspetto diretto con Nettuno in Pesci, transito che porta in superficie una vostra qualità che non sempre fate vedere, la dolcezza.

Acquario

Una spesa in più, ma la farete con piacere. È questo il significato di Mercurio nel segno che vi precede, ma se oggi transita in Capricorno significa che il prossimo passaggio sarà vostro. Siete alla frontiera, il giorno 20 sarete testimoni del fenomeno Sole-Plutone entrambi in Acquario. Non pensate così tanto alle cose pratiche, tecniche, alimentari (Giove accresce l’appetito). Vivete piuttosto gli influssi di questa appassionata Venere, innamorata e anche un po’ pazza.

Pesci

Un saluto al Capricorno che passa, un benvenuto all’Acquario che arriva, voi siete il segno che seguirà, tante cose devono essere ancora programmate, alcune eliminate, perché non convincono i vostri finanziatori o perché non più attuali. Saturno termina solo con cose non più attuali, Mercurio vi suggerisce nuove iniziative, nuove strade, nuove persone, che dovete prendere in considerazione. Anche la vostra vita cambierà come cambia il bouquet del vino secondo il versante che la vigna guarda.