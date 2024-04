Branko 25 aprile 2024 a

"Le stelle di Branko": l'oroscopo di oggi, giovedì 25 aprile.

ARIETE

Il vostro segno è stato in prima linea nella lotta studentesca per la liberazione sessuale nel 1968, quindi se questa Luna piena nel trasgressivo Scorpione dovesse spingere verso un amore “proibito”, perché no? Tutti, giovani e anziani, vivete la primavera della vita. Venere strepitosa tutto il weekend, Mercurio favorisce contatti e nuove conoscenze, utili anche nella professione-affari, settore oggi e domani in grande espansione. Attenti però nello sport.

TORO

Stelle buone per le questioni pratiche, ma ci sarà un momento di altissima tensione a causa della Luna piena, terzo giorno in Scorpione. Sono transiti che non toccano solo il matrimonio e i rapporti stretti ma si dirigono anche alle collaborazioni e associazioni. Un vostro collaboratore, un socio, ma anche un superiore, potrebbe avere situazioni complicate in quella parte della sua vita che voi non conoscete. Non si escludono nuovi colpi di fulmine. Relax fisico.

GEMELLI

Fino a sera Luna ancora in Scorpione porta idee originali e vincenti per l’attività, preziosa per chi lavora in proprio e soprattutto per i giovani, baciati da Venere e Mercurio, andranno lontano. Tutti dovete cominciare a pensare al prossimo 25 maggio, giorno in cui arriva Giove nel vostro segno, dopo 12 anni. Verso sera sentirete aumentare la stanchezza fisica e una strana agitazione interiore, effetto Marte e Nettuno, ostilità nell’ambiente.

CANCRO

Luna piena nel settore dell’amore, passione, figli, amicizie. Ma i rapporti di vecchia data devono ancora scontrarsi con Venere in Ariete, succede sempre qualcosa che poi rende agitata la famiglia. Cibo in quantità non riempie gli eventuali vuoti affettivi, concentratevi piuttosto sullo studio di nuovi progetti professionali e di affari. Ci saranno belle aperture. L’uomo del segno, più della donna, è chiamato a dimostrare le sue capacità. Passione erotica sublimata da Marte.

LEONE

Innamorati, amati, desiderati. I pianeti degli amanti, Venere e Marte, sono in postazione di ricerca e di conquista. Incontri da non perdere durante i viaggi che possono diventare importanti anche per la carriera e gli affari. Questa Luna piena in Scorpione va considerata come nuvola passeggera, ma svolge anche un’azione positiva, vi sentite più attaccati alla famiglia. I contrasti in amore possono essere molto eccitanti se tenuti sotto controllo.

VERGINE

Esattamente tra un mese, Giove lascia il Toro e passa in Gemelli – le vere battaglie per il successo ma anche per vincere le conquiste d’amore inizieranno a mezzanotte del 25 maggio… Oggi, il pianeta della fortuna e delle coraggiose azioni professionali e finanziare, è al massimo della luce, irradia la benefica influenza anche verso la famiglia, figli, amore. Questo vostro amore, riceve qualche spinta dispettosa da Marte, ma profuma anche di lillà, fiore di Venere.

BILANCIA

Se considerate il vostro ambiente di lavoro come una famiglia, i problemi non si contano, ma crediamo che sarebbe molto meglio occuparsi della vostra famiglia, figli, parenti. Sarà colpa di Venere e di Mercurio in Ariete ma non riuscite a vivere una vera primavera del cuore e dei sensi. Una parte di colpa ce l’avete anche voi, nell’ultimo periodo siete più concentrati sulle questioni professionali ed economiche. Rilassatevi, nuove intese in arrivo.

SCORPIONE

Luna piena terzo giorno consecutivo nel segno, il ritmo di vita è pazzesco. Il lavoro, l’attività in generale, nonostante i 100 intoppi burocratici-legali, sono il vostro punto di forza. Esattamente tra un mese, 25 maggio, Giove uscirà dal Toro e prenderà possesso dai Gemelli, restando vostro amico per ben due anni! Non è una ragione sufficiente per rilassarsi in questo giorno di primavera e pensare: presto sarò libero anche io?

SAGITTARIO

In alto i cuori, intrepidi figli di Giove, il giorno e tutto il weekend si presentano sotto una stella beneagurante, Venere! È presente però una strana impazienza, forse perché aspettate notizie, oppure una persona, un assegno, un bonifico… scusate la domanda indiscreta: ma chi è che vi manda tutti quei bonifici? Quelli delle tasse lo sanno? Diciamo questo perché tra un mese, 25 maggio, Giove sarà opposto dai Gemelli. Organizzate una sera tranquilla, vivrete una notte emozionante.

CAPRICORNO

Nuovamente in piena luce, come la Luna che risplende nel sensuale Scorpione anche per voi molto passionale. Nuovi innamoramenti molto probabili, matrimonio tra la bellezza e il potere. Quando il Capricorno si sposa, di solito, sposa anche il conto corrente del caro coniuge. Luna aggiunge il suo fortunato influsso a quello di Giove, ci saranno momenti di grande intensità in amore e nuove passioni. Rinnovate anche le collaborazioni.

ACQUARIO

Non è il caso di mettersi troppo in vista, Luna piena in Scorpione è abbastanza curiosa anche delle cose fatte nel passato, rischiate di complicare anche le questioni finanziarie che godono invece della protezione di Mercurio. Domani Luna sarà più indicata per dare il via alle nuove iniziative, oggi seguite la casa, la famiglia. Possibile una nuova agitazione nel matrimonio, dovuta a qualche problema che il coniuge vive nel mondo esterno.

PESCI

Luna piena terzo giorno direttamente stimolata da ben cinque pianeti che sono in questo momento grandi amici dei Pesci, non per niente chi scrive vi considera il segno che può contare sulle maggiori possibilità di riuscita nel lavoro, in casa, in affari, nello studio. Aggredite chi vi critica ingiustamente, tirate fuori la vostra abilità di avvocato, organizzazione. Se intendete inoltrare cause legali, non perdete tempo, tra un mese Giove sarà diverso…