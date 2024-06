23 giugno 2024 a

a

a

Ecco "Le stelle di Branko", l'oroscopo segno per segno di domenica 23 giugno 2024

Ariete

Tanti fenomeni nel cielo di questo caldo weekend, ma la visione più bella siete voi - desiderati e amati - nonostante il vostro nervoso comportamento. Nasce Luna piena in Capricorno, coinvolge in un ritmo frenetico anche le persone con cui siete in contatto di lavoro e di affari. È una importante prova della vostra pazienza, insistenza, autocontrollo. Se un amore scoppiasse sotto questo cielo, vorrebbe dire che non era più possibile andare avanti. Meglio svoltare e aspettare le prossime congiunzioni astrali… Diverso il destino degli amori che sbocciano ora, potrebbero avere un futuro.

Toro

Questo si che è un sogno di una notte di mezza estate! Luna piena ancora in Capricorno, secondo giorno di passioni e incontri, che nascono pure durante i viaggi all'estero, visto l'aspetto che si forma anche con Saturno Nettuno e Urano. Mai stati così internazionali come adesso! Nuovi innamoramenti sono anche molto passionali, focosi per il Marte in fiamme nel vostro cielo. La vita affettiva, incontri sociali, occasioni di feste e riunioni, saranno presenti anche nei prossimi giorni, ma noi vi invitiamo a seguire le questioni di affari, non fatevi sfuggire un guadagno.

Gemelli

Le vostre fragili ossa chiedono ferro e fosforo, controllate anche la pressione. Bello invece questo rialzo della passione amorosa, grazie anche oggi alla potente Luna piena in Capricorno, segno che incide sulla vostra volontà di azione e vi rende anche più sicuri di voi stessi quando si tratta di conquistare e di amare. Ma che cosa avete da invidiare a Brad Pitt, Gemelli come voi? Ritornerete dal weekend giustamente caricati per buttarvi immediatamente in una nuova impresa commerciale, professionale, finanziaria. Amanti: se è scritto nel destino …

Cancro

Il Sole è nel segno nel mese del compleanno ed è sempre un evento fausto, la vita riprende. Ma le novità dipendono dalla posizione dei pianeti che influenzano direttamente il percorso. Quest'anno, un compleanno con i fiocchi, anche quando si presenta una Luna piena come questa. È comunque sempre una bella prova di amore, intraprendenza, ripresa. Ancora una volta l'amore è avvincente, esaltante, gli incontri di oggi aprono un nuovo romanzo d’amore. Potreste sposarvi già quest'estate. La presenza di tanta gente conferma che avete un evento speciale in casa.

Leone

Dovete crederci: siete interessati da transiti planetari che capitano a distanza di anni, la situazione che voi tutti vivete è unica e va vissuta fino in fondo! Scendete però un attimo dal trono, perdetevi tra la gente per le strade del mondo, la fortuna deve essere cercata, inseguita, per lei ci si deve battere specie in amore, Luna piena conduce le persone sole nella giusta direzione, i giovani Leoni contano sulle condizioni migliori per creare una vita insieme, una famiglia, figli. Giove, ovvero Zeus dell'Olimpo, favorisce nuove nascite.

Vergine

Ti amo. Se siete innamorati, da poco o da tanto, Venere riapre il dialogo e lo slancio affettivo, la sensualità permette di chiudere certe discussioni che si trascinano da tempo, Marte taurino sta facendo un ottimo lavoro… Voi che siete soli, benvenuti nella magia della Luna piena in Capricorno, esplode in tutta la sua appassionata bellezza, ma è chiaro che l'influsso si fa sentire anche qualche giorno dopo. Tra un mese, tra un anno, voi sarete in un altro posto, con altra gente, anche sotto il profilo del lavoro, preparatevi.

Bilancia

Buona domenica sotto la protezione di Marte in Toro, un vulcano che esplode a sorpresa, quindi non si può dire con precisione dove potrebbe scattare ma è certamente l'influsso che può aprire una nuova avventura, una nuova storia… La Bilancia e assetata d'amore… La sua natura è così, lei è nata per amare e per rendere felice un altro essere umano. Se c'è stata qualche delusione, lei non si scoraggia, riprende la ricerca, inizia l’attesa… Luna piena non è poi così negativa se tiene vivo un sogno.

Scorpione

La domenica si presenta come molto affascinante per gli incontri sociali, molto sensuale per l'amore, grazie alla magnifica Luna piena che vi illumina direttamente dal caro amico Capricorno. Non è solo lei a incidere sulla vostra felicità, a partecipare alle vostre ricerche di amore, anche solamente un amore per una notte, ma se veramente desiderate la famosa anima gemella, dovete partire, allontanarvi dal solito posto e dalle solite persone sentitevi liberi di agire e di stringere nuove amicizie, non al telefono, ma presentandovi di persona. Profumati da selvaggi…

Sagittario

Le stelle sono più stelle se si guardano in due. Ma la vita sentimentale, il rapporto di coppia in generale, che presentano ancora delle lacune provocate dai pianeti in Gemelli, manca sempre di qualcosa. Tempo, occasione, ambiente, musica, atmosfera, ristorante… Ma è tutto questione di autocontrollo, potete lo stesso portare avanti i vostri progetti e amare come vi piace. Avete la capacità di inventare storie e chiudere senza pensarci troppo le relazioni che non vi piacciono più, accogliete tutto il nuovo che comincia ad arrivare nella vostra vita.

Capricorno

"Lontana come i tuoi occhi, tu sei venuta dal mare…". Versi di Alfonso Gatto come omaggio alla donna Capricorno, regina della domenica grazie all'evento Luna piena nel segno, beneaugurante anche per i nativi maschi. Ovviamente il principe in quest'oroscopo è rappresentato da Marte in Toro, cavaliere affascinante, che avanza sicuro di vincere questa battaglia d'amore. Queste stelle sono preziose per chi deve risollevarsi dopo una delusione, avete l'occasione di fare un cambiamento profondo anche nel campo pratico. Viaggi di ritorno, cautela.

Acquario

Come abbiamo annunciato all'inizio di giugno, il mese richiede qualche sforzo in più in famiglia e nel lavoro, a causa della pressione di Marte-Urano in Toro. Si tratta solo di fare tutto in modo calmo e ragionato. Incontri molto felici sono previsti anche domani quando arriverà nel segno la prima Luna estiva che vi inonderà di passione. Un viaggio è protetto da Giove, aiuta a creare atmosfere romantiche ed incontri molto eccitanti. Con Venere incasserete anche molti soldi.

Pesci

Governati da Nettuno, un privilegio che non sapete sempre sfruttare, nemmeno nel lavoro. Adesso però impegnatevi profondamente perché la prima parte della vostra estate è grande come un mare azzurro. Visto che viaggiare è stimolante anche per la salute, spostatevi nelle zone di mare, e sulle isole, in Calabria - vostra terra astrale. Qui potreste vivere pienamente la magia della Luna piena che ha la forza di risvegliare un vecchio amore e di propiziarne uno nuovo. Fortuna.