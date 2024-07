Branko, l'oroscopo di oggi martedì 2 luglio

02 luglio 2024 a

"Le stelle di Branko": ecco l'oroscopo di oggi, martedì 2 luglio.

ARIETE

Mercurio, pianeta del lavoro e del denaro, entra in Leone e sarà a lungo in aspetto ottimo per il vostro segno, prevede progressi nel campo pratico ma anche un’estate di divertimento. Lo stesso Giove, che prosegue il transito in Gemelli, vostra casa zodiacale così importante per le finanze e i rapporti con le persone vicine, vi consiglia di partire subito con le novità - chiedete, avrete Marte in un cielo amico che dà slancio e vigore all’amore, non si contano le nuove possibilità di conquista. Solo Venere insiste a rimproverare quei coniugi che non si curano uno dell’altro.

TORO

Luna nel cielo consente di proseguire con le operazioni finanziarie, il passaggio di Mercurio in Leone in seguito potrà dare qualche problema in particolare nelle relazioni con la famiglia e provocare discussioni per questioni di interesse. Ma la cosa più importante è che dovete mantenere sempre la necessaria concentrazione nel lavoro e in affari, evitare qualche volta viaggi faticosi, rivolgetevi agli esperti nel ramo che vi interessa e avrete validi suggerimenti. Vita amorosa sempre in primo piano.

GEMELLI

Un avvenimento che vi porterà fortuna: Mercurio, il vostro astro tuttofare, inizia l’aspetto migliore entrando nel segno del Leone. È come se fosse a casa vostra, anzi meglio, vi rende più ambiziosi e addirittura ansiosi di ottenere risultati importanti sotto il profilo del prestigio più che per il guadagno. È la prima volta che capita a un Gemelli di battersi per le gratifiche morali. Dopo magari arriverà anche un ruolo di potere, Giove è capace di tutto. Voi dite tre volte "sì" a un nuovo amore.

CANCRO

Luna ancora passionale in Toro, Marte intrigante e intrepido cavaliere all’inseguimento di fanciulle in fiore, Venere tenera anche per voi sposati - tutti potete avere la vostra porzione di amore. Mercurio esce dal segno e inizia un importante transito prima in Leone e poi in Vergine, sarà comunque a vostro favore fino alla fine di settembre, avrete tante occasioni per ottenere soddisfazioni e risultati. Avrete tutto il tempo per studiare una nuova linea d’azione, necessaria nel lavoro, che deve essere rinnovato prima dell’autunno. Per essere più efficienti separate l’amore dagli interessi.

LEONE

Luna ancora in Toro mette in luce i punti deboli delle relazioni che vivete e non solo nell’ambiente di lavoro. Non basta la buona volontà per superare le incomprensioni, in qualche caso bisogna cambiare. Nulla di quello che realizzerete da oggi con Mercurio nel vostro segno, che vi prepara settimane intere di costante vigilanza sul vostro denaro, potrà essere guastato dagli altri. Ma se sarete un po’ meno sinceri e ingenui, avrete uno scudo protettivo in più. Mercurio in contatto con Giove aprirà anche una nuova strada in amore, la strada nel bosco, il suo nome conosco.

VERGINE

Una nuova e fresca emozione sotto la Luna in Toro, grazie anche al passaggio di Marte nello stesso segno, è Venere in un cielo amico. Tutti influenzano la vostra vita affettiva e incidono sulla fortuna delle imprese pratiche. Manca ancora, questo è vero, un trasporto più libero e senza complicazioni cerebrali o assurdi sensi di colpa, ma anche questo lato sarà presto riempito da Mercurio. Nel frattempo studiate nuovi piani per il lavoro e le collaborazioni, riparazioni in casa.

BILANCIA

Non vi sembrerà vero, dopo giorni confusi e insoddisfacenti, di trovare proprio questo martedì una occasione fortunata per gli affari e il lavoro, ma queste sono le sorprese degli astri! Oggi siete liberi dalla pressione di Mercurio che diventa ottimo in Leone, e sarà possibile trovare parole leggere anche nei rapporti con la famiglia. Anche più vivo è il mondo esterno, le relazioni sociali, viaggi felici. Siete bravi a mostrare ammirazione agli altri quando serve alla vostra riuscita: successo.

SCORPIONE

Il passaggio di Mercurio in Leone non è un transito semplice o facile, ma questa volta sarà simpaticamente avventuroso, sino a fine settembre andrà avanti e indietro, dal Leone alla Vergine e ritorno. Proprio questo ci fa pensare che sarà per voi un’importante presenza e stimolo nel campo del successo, anche se talvolta potrebbe bruciare occasioni e soldi. Seguite il richiamo di Venere, che vuole condurvi lontano e oggi stesso, tra le braccia dell’amore.

SAGITTARIO

Molto promettente l’inizio di Mercurio in Leone, segno dei vostri lunghi viaggi e dell’espansione professionale e finanziaria, spesso anche l'instancabile ricerca di avventure passionali. Se siete innamorati, ma non ancora sposati, preparate per il grande evento, l’altra persona è ormai impaziente. Quando Giove è in opposizione disturba il matrimonio ma favorisce anche nuove intese, o una nuova interessante possibilità di guadagno, anche in borsa.

CAPRICORNO

Sì, oggi potete ripartire all'attacco, inizia un positivo e stimolante transito di Mercurio, pianeta del lavoro e del denaro, che vi accompagnerà con una particolare attenzione fino all’autunno. Non dovete però mai ritornare sulle decisioni prese, anche nel privato. I giochi d’amore sono ancora tutti da giocare. I ritardi accumulati sono parecchi, errori più di qualcuno, ma sarete in grado di recuperare il tempo perduto. Magnificamente! Matrimonio da programmare, agosto sarà ideale.

ACQUARIO

Ritrovate il buon umore, non arrabbiatevi già il primo giorno di Mercurio in Leone, in opposizione al vostro segno e a Plutone, quadrato a Marte e Urano. Consigliamo di mettere un po’ in disparte le questioni pratiche e di affrontare piuttosto le situazioni affettive. Le stelle chiedono scelte chiare e definitive, che non significa mancanza di amore e, anche se la passione appare fiacca, ma certamente è presente un’incomprensione. Fate finta che va tutto bene.

PESCI

Mercurio, pianeta del denaro, entra nel settore che è di sua competenza: lavoro, viaggi, salute, studio. E troviamo molto interessante l’inclinazione ai piccoli affari, di vario genere e numerosi. Improvvisamente sembrate tutti dei commercianti, ma fa molto bene anche il lavoro intellettuale, curiosità sulle tecnologie che potete impiegare nel vostro lavoro. Potete instaurare ottime relazioni con i datori di lavoro e colleghi. Occupatevi anche dell'igiene e della salute. Premiati in amore.