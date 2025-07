Alcaraz zittisce Wimbledon: il punto che umilia Norrie, è semifinale

Dura un paio di game, i primi, il sogno della Gran Bretagna di ritrovare un proprio tennista nelle semifinali dello slam di casa: a Wimbledon l'inglese Cameron Norrie è stato letteralmente travolto da Carlos Alcaraz, che a Londra ha vinto le ultime due edizioni e complice la "strage di big" e i guai fisici di Jannik Sinner minaccia seriamente di fare il bis.

Troppo in forma lo spagnolo numero 2 del ranking Atp e in rampa di lancio per tornare a essere il migliore al mondo, con proprio l'azzurro Sinner nel mirino: il fenomeno di Murcia ha giocato come il gatto con il topo e ha vinto in scioltezza in 3 set con il punteggio di 6-2 6-3 6-3. A Norris gli applausi del pubblico che ha apprezzato l'impegno messo in campo fino all'ultimo in un match apparso subito dal finale scontato. Per Alcaraz, autentico re dell'erba, ci sarà in semifinale l'ostacolo Taylor Fritz. L'americano, numero 5 al mondo, ha battuto il russo Karen Khachanov al termine di un quarto decisamente più combattuto finito al quarto set: 6-3 6-4 1-6 7-6 (4).

Attenzione ora ai quarti di mercoledì: la sorpresa azzurra Flavio Cobolli se la vedrà con il vecchio drago Nole Djokovic, desideroso di regalarsi un'altra finale all'All England Club. Apprensione e giallo invece intorno all'altro match, quello tra Sinner e l'americano Ben Shelton.

L'altoatesino, qualificatosi grazie al clamoroso ritiro del bulgaro Dimitrov, fermato da un problema muscolare quando stava dominando il match condotto 2 set a 0, rischia di pagare carissimo il colpo di fortunio. L'infortunio al gomito che già lo aveva frenato contro Dimitrov infatti non è ancora passato. L'allenamento di martedì è stato annullato "in via precauzionale" dopo la risonanza magnetica della mattinata che secondo indiscrezioni avrebbe escluso problemi seri all'articolazione. Ma di certo la Volpe di San Candido non arriverà nelle condizioni migliori all'appuntamento.