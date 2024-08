Oroscopo di Branko: "Capacità di vendetta", il segno che da oggi passa alla resa dei conti"

28 agosto 2024 a

a

a

Ariete

La vostra esuberanza, potenziata dalla splendida posizione di Marte-Giove, vi spinge a voler fare cento cose alla volta e in continuazione elaborate piani grandiosi per il futuro, ma oggi non sarete sostenuti dalla Luna, gli altri faticano a capirvi. Precisiamo che dalle ore 9.00 Luna sarà nel segno del Cancro per due giorni, così avrà modo di intercettare Venere che passa domani in Bilancia. C'è qualcosa di nuovo anzi di antico nel rapporto di amore. Risveglio della gelosia.

Toro

Con lo Scorpione, segno in opposizione, avete alcune similitudini caratteriali, per esempio un certo gusto e capacità di "vendetta". Ora potete vendicarvi anche in amore, nel senso che dovete oggi mostrarvi sexy, lasciarvi coinvolgere da un sogno magico, fino all'estasi. Tutte le stelle, anche quelle "scandalose", tipo Urano, sono dalla vostra parte. Nuove storie sono eccitanti ed elettriche, instabili e brevi.

Gemelli

Mercurio ancora in postazione eccellente per le questioni scritte e trattative verbali, invita ad avere atteggiamenti di alta diplomazia con collaboratori e autorità. In questo campo avete in Giove un grande maestro però c'è Marte furioso che spinge alla polemica. Il giorno inizia con una valanga di aspetti e di conseguenza forti emozioni, Luna resta nel segno fino alle ore 9:00 e nel frattempo sarà in aspetto con Marte, Venere e quadrata a Nettuno, un calmante per i nervi.

Cancro

Quando la Luna vi sorride, tutto il mondo vi sorride. Bella come un poema tutto il giorno e la notte prossima, scrive poesie d'amore, mentre Nettuno compone musiche che esaltano e fanno perdere la cognizione del tempo e del luogo. L'uomo del segno è pieno di ardore, deve prima soddisfare i capricci della moglie. Se c'è un amore giunto fuori tempo massimo, dovete prendere decisioni perché domani inizia un breve ma assai fastidioso transito di Venere.

Leone

Il nostro oroscopo registra spesso il richiamo della Luna su una figura di donna vicina, influsso che si presenta molto significativo anche in questi ultimi giorni di agosto. Se si tratta d'amore, tranquilli. Altre questioni avranno l'appoggio di Venere generosa, che domani inizia a mandarvi un influsso fortunato dalla Bilancia, segno che voi stimate e molto spesso sposate. Fortuna professionale-economica propiziata da Mercurio, prendete iniziative anche contro il parere degli altri.

Vergine

Faticoso risveglio causa la notte tormentata dalla Luna che passa però alle ore 9:00 nel segno del Cancro, posizione assolutamente positiva per i vostri incontri e decisioni anche in amore. Certamente la storia di coppia vive un periodo altalenante per via di stati umorali che non riescono a trovare sintonia. Venere, domani passa in Bilancia, ma non è indifferente ai vostri sospiri d’amore. Qualcosa di imprevisto porta un po' di eccitamento nella monotonia dei giorni.

Bilancia

Fate il vostro ben collaudato gioco di sottile persuasione e vincerete anche questa Luna leggermente odiosa che si sposta in Cancro. Occupa il settore del mondo professionale e imprenditoriale ma non può sorvolare su alcune situazioni domestiche che vi tengono sulla corda da parecchio. Genitori e figli, figli e genitori - la musica è sempre questa. Domani arriva la vostra magnifica star, Venere, tenetevi pronti già a mezzogiorno: l'amore è come un postino, suona due volte.

Scorpione

Ricordati ancora quella zingara che vi aveva predetto leggendo ciò che è scritto nella vostra mano, che avreste incontrato l'amore in un giorno di fine agosto. Potrebbe succedere oggi o domani, Luna in Cancro è come una strega soprattutto perché si unisce al magico Nettuno e mette in azione Venere, regina ancora per un giorno e una notte nel settore degli incontri. Che potrebbero essere anche di lavoro o di interesse, ma in questo momento è più importante l'amore.

Sagittario

Aspettate qualche ora, prima di riprendere l'attività, fate passare lo stress della Luna di ieri. Quando sarete abbastanza rilassati, potrete subito pensare e iniziare una nuova impresa di affari e professionale. Noi vediamo buone possibilità portate da Mercurio in Leone, Luna molto empatica in Cancro, ma soprattutto confidiamo in Venere che sarà già domani in aspetto molto favorevole. Non solo per gli incontri d'amore, ma anche per incontri legati a nuovi lavori e società.

Capricorno

Dopo giorni di Luna perfetta per le attività e le finanze, oggi cambia in Cancro e per almeno due giorni intende portare agitazione nel matrimonio, rapporti di parentela, collaborazioni, associazioni. Se avete seguito il nostro invito alla cautela nella salute, sarà più facile sopportare questo disturbo anche in famiglia, però crea un vuoto tra voi e gli altri. La cosa più importante è l'amore, anche la più piccola incomprensione deve essere chiarita oggi stesso e senza indugio. Domani Venere diventa straniera in Bilancia, la dolce vita ve la dovete inventare da soli.

Acquario

Vestiti e usciamo. L'invito è spedito da Marte, che balla ancora in Gemelli, vostro campo delle conquiste e relative battaglie d'amore. Ogni tanto può arrivare qualche sconfitta, ma da domani avrete Venere in Bilancia, che farà aspetto diretto con il vostro Plutone: signore e signori, questo è il massimo per quanto riguarda amore tenero e amore passionale. Notizie belle per i separati, divorziati. Ancora più belle per gli innamorati che intendono sposarsi a settembre, mese dei matrimoni.

Pesci

Sotto la Luna in Gemelli avete dovuto affrontare umori e sensazioni strane, ma anche le persone che avete incontrato vi hanno deluso. Oggi Luna in Cancro è molto diversa, aumenta la vostra sensibilità e dona una grande intuizione. Siete ansiosi di sperimentare cose nuove anche nel lavoro, allora fatelo, Mercurio è ottimo e Venere domani sarà positiva. Potrebbe arrivare una relazione d'amore tanto idealistica da rimanere platonica, ma sarà utile in seguito per il vostro sviluppo spirituale. Questa è la forza di Nettuno.