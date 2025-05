Pioli, deriso da un giornalista arabo: "Aeroporto"

“Pioli is on fire”, ma anche in Arabia Saudita le fiamme sono state domate e non sono certo ore facili, professionalmente parlando, per l’allenatore emiliano, eliminato con Cristiano Ronaldo ed il loro Al Nassr dalla semifinale della Champions League asiatica. Un 3-2 in gara secca per mano dei giapponesi del Kawasaki Frontale e ora i tifosi gialloblu chiedono l’esonero di Pioli. L’allenatore è legato agli arabi da un contratto che scadrà solo nel 2027 e guadagna lo stipendio monstre di 12 milioni netti a stagione. Come se non bastasse, anche alla fine della conferenza stampa post-partita sono arrivate grane per Pioli, con un giornalista arabo ben poco rispettoso che gli avrebbe urlato: “Aeroporto, aeroporto”. Come a dire “vai a casa, tornatene in Italia con il primo aereo”. L’ex-Milan ha così lasciato mestamente la sala stampa, visibilmente irritato.

L’Al Nassr stenta anche in campionato, dove ha mollato la lotta al titolo, distante 8 punti dalla capolista Al-Ittihad. La sconfitta con i giapponesi brucia, anche perché il livello è decisamente inferiore a quello di CR7 e compagni, basti pensare che nella J-League il Kawasaki è appena ottavo. Pioli ha risposto così ai critici: “Capisco tutte le vostre domande, le vostre critiche, le vostre perplessità su come abbiamo giocato, ma non è stato un problema tattico. I nostri avversari hanno giocato esattamente come ci aspettavamo, hanno giocato esattamente con le stesse posizioni dei giapponesi che abbiamo incontrato nella scorsa partita. Siamo stati noi che non siamo stati squadra, non siamo stati veloci a muovere la palla, non abbiamo fatto le scelte giuste, non abbiamo vinto le seconde palle, non abbiamo vinto i duelli, quindi abbiamo fatto troppi errori per poter vincere una partita del genere, questa è la verità. Poi, dopo, se volete ricercare altri problemi…