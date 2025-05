Maurizio Landini, FdI lo smaschera: "Due volti"

"I due volti di Landini: accondiscendente con il Pd al potere, rancoroso e ideologico col Governo Meloni. Buon primo maggio all’aspirante leader della sinistra": l'account ufficiale di Fratelli d'Italia su Facebook ha dedicato un post al leader della Cgil, sottolineando un cambio di atteggiamento in base alla forza politica che è al governo. Tutto è partito dall'ultimo discorso di Landini, che si è scagliato contro l'esecutivo di Giorgia Meloni: “Se il confronto con il governo sarà finto, senza risposte, e se non verrà aperta una vera trattativa, si aprirà una fase di mobilitazione e di sostegno della piattaforma unitaria che abbiamo presentato a questo governo due anni fa e anche ai precedenti, ma non è mai stata presa in considerazione”.

Toni molto duri, insomma. E molto diversi da quelli usati in passato con altri governi. A tal proposito il Secolo d'Italia ha fatto notare che "per 10 anni la Cgil è stata buona buona con i governi tecnici e di centrosinistra: da Monti a Draghi non ricordiamo un Landini con l’elmetto. Ora c’è Meloni e tutto cambia. C’è un problema di credibilità grande quanto una casa per mister Cgil. Con l’incontro dell’8 maggio con il governo alle porte, Landini alza il tiro per non farsi scavalcare a sinistra dalla segretaria del Pd, Elly Schlein".