L'oroscopo di Branko di domenica 1 settembre

01 settembre 2024 a

a

a

Ariete

Le vacanze sono finite ma il vostro segno non ha motivo di lamentarsi, tutta l'estate siete stati gratificati dai pianeti dell'amore e da quelli che fabbricano soldi. Il vostro obiettivo deve adesso essere uno solo: vendemmiare il più possibile, al contempo creare nuove situazioni di successo, senza mai trascurare i doveri familiari. Rimboccatevi le maniche sin da domani mattina, oggi Luna ancora in Leone vi permette divertimento insieme agli amici, con il vostro amore.

Toro

Con Luna ancora nel fuoco del Leone i vostri pensieri bruciano, meglio quindi rimandare tutto a domani quando inizia a formarsi Luna nuova in Vergine, fortunata per ogni vostra iniziativa. Settembre è protetto da Pomona, dea dei frutti, che porterà sulla vostra tavola un cesto pieno di nuove occasioni, ma il frutto più squisito sarà portato da Giove, amore! Sarà un mese pieno di desiderio, passione, occasioni numerose di incontri propiziate da Marte super attivo.

Gemelli

Settembre, andiamo! (D’Annunzio). I pastori in questo mese scendevano dalle montagne e portavano il gregge a valle, così voi dovete iniziare già domani e senza ulteriori rinvii una nuova stagione della vita, che comprende due capitoli più importanti: famiglia e figli, elevazione verso nuovi traguardi professionali. Sarà possibile anche guadagnare ma per Saturno questo non deve essere l’obiettivo primario, ci sono tante situazioni ambientali e persone che non quadrano.

Cancro

Per i nativi americani Lakota, settembre è chiamato Luna degli alberi gialli, ma anche Luna delle renne trasmigranti, ma la più tenera definizione è questa: Luna dolce come la fanciulla che si spoglia… Questo vostro settembre sarà all'insegna di fanciulle in fiore e fanciulli sempre alla sbarra delle passioni, grazie alla presenza di Marte nel vostro segno dal 4 settembre al 4 novembre. Domani ripartite con studio, lavoro, affari, documentazione, trattative, viaggi.

Leone

Luna nel segno vi dà il benvenuto a settembre, mese che presenta ancora una volta una geometria astrale a vostro grande favore, mancherà solo il diretto vigoroso sostegno di Marte che sarà in Cancro per due mesi, dovrete fare da soli o con l'aiuto di un personal trainer per mantenere forma fisica ottimale. Fino all'autunno, Mercurio e Venere sono semplicemente fantastici, assicurano successo. Partite però dall'amore e famiglia, sono la vostra fonte di fortuna.

Vergine

Un settembre nuovo, come questo non si vedeva da anni, perché ci troviamo di fronte a un quadro astrale veramente pieno di presenze che vi aiuterà nell’autodifesa in certe situazioni ambientali, ma anche nella sfera privata. Marte sarà in posizione eccellente, alzerà il sipario di un nuovo spettacolo, che inizia già domani e quindi martedì con la vostra Luna nuova.

Bilancia

Settembre è sempre importante per voi, porta l'equinozio d'autunno e inizia la vostra stagione di compleanno. C'è nel vostro carattere pure razionale e pragmatico anche qualcosa di autunnale, tanto che l'astrologo Bastide vi paragona ai tramonti in Toscana alla fine d’estate e inizio autunno. Venere apre il mese con amore, ma dalla prossima settimana sarà in guerra con Marte in Cancro, transito che andrà avanti due mesi. Preparatevi alle battaglie per il successo, faranno storia.

Scorpione

Il positivo di Urano in Toro, anche oggi reso irrequieto per la Luna in Leone, è che riesce con un colpo di spugna a cancellare dalla lavagna delle esperienze di vita tutti gli esercizi non riusciti. Domani sarete pronti per una nuova avventura professionale e autonoma, Luna nuova in Vergine nonché il passaggio di Marte, vostro pianeta, in Cancro, significa non avere paura di nessuno e di niente. Oggi, il vostro primo governatore Plutone, lascia la pesante posizione in Acquario e ritorna per un po' in Capricorno. Sarà il vostro mese.

Sagittario

Tutta da vivere questa Luna ancora in Leone, vi proibisce di iniziare nuove discussioni, mantenete un atteggiamento spensierato fino a mercoledì. Dovrete superare l'esame della Luna nuova in Vergine, che segnala anche il successo che potrebbe arrivare da una nuova iniziativa professionale, originale e costruita con nuove persone. La sorpresa di settembre sarà una nuova vita in amore. Marte, pianeta dell'amore fisico, ritorna positivo. Venere organizza in serata una festa danzante.

Capricorno

In Giappone, settembre è segnato dall’acero, albero simbolo della resistenza e della lunga vita. Ma come dimenticare il sandalo, che profuma la lama che lo recide? Ci sono amori finiti tante Lune fa ma che ancora feriscono il cuore, però a un certo momento vanno messi nel cassetto della memoria. È il caso di farlo adesso, mentre nascerà Luna nuova in Vergine e Marte in opposizione dal Cancro, segno della memoria. Inseguite i sogni, non sono impossibili.

Acquario

Settembre sarà il mese delle parole, concentratevi sul mondo personale senza mai farvi condizionare da quello che dicono in TV, le stelle tracciano un'altra strada verde davanti a voi. Mese della Vergine, periodo di riflessione prima e di azione poi. L'importante è non fermarsi. Esplodono passioni ma non c'è bisogno di parlare tanto, ricordatevi di Lorenzo Stecchetti: “E io che intesi anche quel che non dicevi, mi innamorai di te perché tacevi." Base solida per il successo, siate agenti e procuratori di voi stessi, sapete farlo benissimo.

Pesci

Venere, la bella dea dell'amore, transita in aspetto positivo e raffinato, in Bilancia. La prossima settimana Marte inizia uno spettacolare, passionale aspetto in Cancro, che andrà avanti per due mesi, adesso potrete finalmente dire di essere conquistatori. Importante la Luna nuova in Vergine, domani e martedì, perché vi consente di fare scelte importanti e decisive nel lavoro specie riguardanti le collaborazioni. Se c'è qualcosa che non vi convince più, Saturno taglia.