"Le stelle di Branko": l'oroscopo di oggi, lunedì 2 settembre.

ARIETE

Cielo di successo. Non è facile decidere a quale settore dare la precedenza, ai rapporti con il mondo del lavoro e tutte le cose pratiche, oppure alla famiglia e all'amore. Venere in opposizione parla della necessità di cambiare qualcosa nelle relazioni, nel matrimonio. Tutte le relazioni del resto devono modificarsi per restare in vita. L'evento Luna nuova in Vergine vi rende praticamente imbattibili.

TORO

Il destino sa essere molto generoso quando deve riparare qualche danno fatto in precedenza. Il vostro segno può trarre vantaggio da questa Luna nuova in Vergine che da sola vi guida verso l'obiettivo professionale-finanziario che non potete mancare. Al vostro fianco avete Urano che è una piccola fabbrica di soldi ma avete anche Venere nel settore della creatività. Plutone nuovamente passionale vi farà vivere tutte le esperienze che l'amore può dare.

GEMELLI

"Settembre poi verrà ma non ti troverà…" cantava Peppino Gagliardi nei nostri anni lontani, anche per voi il ricordo di qualche amore estivo svanisce sotto Luna nuova in Vergine, che si forma tra oggi e domani, in contrasto con Saturno e Nettuno, Giove e Marte. Quattro pianeti che dovete vincere. La vostra percezione è molto sensibilizzata, restate soli un momento e scoprite ciò che sentite dentro. Una luce si accende sempre, Venere vi ricorda che anche settembre è il mese delle spose.

CANCRO

In Vergine, segno che possiamo considerare come il vostro deposito bancario, nasce Luna nuova che influenza positivamente i vostri affari finanziari, si prevedono occasioni importanti nel lavoro e devono essere prese al volo perché una volta passate non ritornano. Un altro transito vi tocca direttamente, Venere in Bilancia è un po' fuori di testa, si mette contro Plutone, produce irrequietezza sentimentale e coniugale. Calmatevi, tra due giorni arriva Marte!

LEONE

La settimana inizia con ottime protezioni per le attività professionali. Luna nuova si forma in Vergine ed è diretta particolarmente agli affari finanziari, protegge quelle che sono le vostre personali proprietà. Vogliamo aggiungere che anche il vostro talento sarà considerato e apprezzato da queste stelle magnifiche, Venere e Giove in particolare. Persino il nuovo Plutone dirige un traffico di interessi vantaggiosi! E che dire dell'amore? Una raccolta di poesie.

VERGINE

Sarà completata la prossima notte ma siete già sotto la protezione della Luna nuova nel segno, importante non solo per le nuove opportunità che porta, ma assume anche un significato psicologico: chiude il percorso degli ultimi 12 mesi, offre la possibilità di aprire una nuova stagione di vita. Concentratevi sulla questione che in questo momento è per voi non solo importante ma fondamentale per il successo o per la vostra tranquillità in casa, felicità in amore.

BILANCIA

Venere quadrata a Plutone è famosa perché produce anche situazioni sentimentali "scandalose", soprattutto per i personaggi in vista. Parliamo di tradimenti vip. Nel vostro caso provoca notevole agitazione domestica, nei rapporti con i figli. Guardatevi intorno, ammirate le tante belle cose che possedete, concentratevi sul lavoro. Una vera Bilancia non può essere attiva solo nelle ore d'ufficio, dalle 9 alle 17, come in America. Amore, grande amore!

SCORPIONE

Quasi non sembra vero. Una settimana senza particolari influssi contrastanti, a parte Mercurio e Urano che mettono fretta al vostro lavoro e provocano agitazione nell'ambiente professionale. Le vostre personali iniziative sono avviate sotto una provvidenziale Luna nuova in Vergine, che già in prima mattina fa ricordare l'alba delle Dolomiti, e che per voi deve essere un invito alla ricerca di successo, ma più ancora della felicità totale in amore. Change!

SAGITTARIO

Siete giunti al momento più stressante, fisicamente e psicologicamente, della vostra estate, ma nello stesso tempo questa Luna nuova in Vergine segnala il possibile inizio di un nuovo percorso di successo professionale. Qualche cambiamento forzato è inevitabile, dovrete rivedere i rapporti con i collaboratori, soci, colleghi e vostri principali dirigenti. Siate calmi e disciplinati, vivrete una felicità vera e profonda il prossimo 10 settembre sotto il primo quarto nel vostro segno.

CAPRICORNO

Qualcosa di eccitante, diverso, dal sapore proibito, trasgressivo, nella vita amorosa. Questo potrebbe essere l'effetto di Plutone nel segno in aspetto con Venere completamente pazza d'amore in Bilancia, potrebbero esserci anche due amori… Luna nuova in Vergine è formidabile per organizzare lavoro e nuove azioni contro la concorrenza, che studia nuove tattiche per andarvi contro. Agite immediatamente, prima di Marte in Cancro il giorno 4.

ACQUARIO

Qualcosa è cambiato, moltissimo nella vostra vita nel corso di questo 2024, che non è ancora finito… Plutone ritornerà nel segno, intanto godetevi e sfruttate la formidabile combinazione dei due pianeti fortunati Venere e Giove, totalmente a vostro favore per l'amore, famiglia, successo, affari. Apritevi sotto questa Luna nuova in Vergine. In casa vi trattano come dei forestieri, ma i vostri amanti vi cercano sempre.

PESCI

Meglio non pensare ai ritorni, se qualcosa si fosse spezzato negli ultimi 12 mesi, cioè dall'ultima Luna nuova in Vergine, tenetevi però pronti per nuovi arrivi che iniziano tra due giorni… Questo novilunio mette un po' in crisi il matrimonio e tutti i legami di vecchia data, apre la strada a nuovi incontri. Sono proprio gli incontri la vostra grande forza e opportunità in questo finale di stagione-inizio autunno, grazie al provvidenziale ritorno di Plutone in Capricorno. Avanti!