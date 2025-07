Lecco, l'assessore Durante contro il cyberbullismo? Smascherata: si dimette

Se da una parte parlava di sicurezza sui social e protezione dei giovani dal cyber-bullismo, dall'altra faceva tutto l'opposto di ciò che predicava: l'assessore Alessandra Durante, della giunta di sinistra guidata da Mauro Gattinoni a Lecco, ha presentato le sue dimissioni dopo aver ammesso di aver attaccato un cittadino con un profilo falso su Facebook. Il fatto ha sorpreso tutti anche perché solo poco tempo fa, come si legge sul Secolo d'Italia, la Durante aveva firmato a Lucca il Patto Educativo Digitale, un documento condiviso tra istituzioni, insegnanti, dirigenti, allenatori, genitori e ragazzi, che stabilisce delle regole per un utilizzo responsabile e consapevole del digitale.

Poi la caduta: qualche giorno fa su un gruppo social su Facebook un cittadino ha scritto un post per segnalare la presenza di alcune piastrelle posizionate male sul percorso pedonale vicino al vallo delle mura, nella zona di largo Montenero, e per chiedere all’amministrazione di intervenire il prima possibile, così da evitare incidenti. Tra i commenti sotto al post è apparso quello di “Membro anonimo 582″, che si è rivolto al cittadino con insulti e accuse. E dietro quell'utente, dopo le verifiche degli amministratori del gruppo, si è scoperto ci fosse proprio lei, l’assessore Durante, che in giunta detiene le deleghe al digitale e all’educazione familiare.