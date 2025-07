Jannik Sinner, vittoria all'esordio contro Nardi: il colpo con cui lo ha annientato

Nessun problema per Jannik Sinner all'esordio a Wimbledon, terzo Slam della stagione in corso sui campi in erba dell'All England Lawn Tennis Club. Il numero uno al mondo ha dominato il derby azzurro del primo turno contro Luca Nardi, battuto in tre set con il punteggio di 6-4, 6-3, 6-0 in un'ora e 49' di gioco. Nel secondo turno Sinner affronterà l'australiano Aleksandar Vukic, numero 93 del ranking Atp.

Il debutto di Jannik Sinner è stato convincente sotto molti punti di vista. Il numero uno al mondo ha letteralmente strapazzato Luca Nardi, dimostrando ancora una volta che è lui il giocatore da battere per trionfare a Wimbledon. A un certo punto, sul turno di servizio dell'avversario, l'altoatesino lo ha invitato a rete con una palla corta velenosa. Nardi è riuscito a raggiungerla respingendola fino alla riga di fondo. Ma poi Sinner, con un pallonetto delizioso, ha fregato il suo connazionale.