Jannik Sinner, la bordata di Cahill: "Come ha buttato via 2 settimane di dieta"

Jannik Sinner ha vinto al debutto contro Luca Nardi. Il numero uno al mondo si è presentato così nel migliore dei modi al grande appuntamento di Wimbledon, che dovrà rappresentare la rivalsa personale dopo la sconfitta in finale del Roland Garros contro Carlos Alcaraz. E, in queste ore, Darren Cahill ha svelato proprio un aneddoto che riguarda Parigi. Dopo la disfatta contro lo spagnolo, l'altoatesino avrebbe detto addio - momentaneamente - alla dieta per "consolarsi".

"Dopo la finale, Jannik doveva andare in conferenza stampa. Quindi abbiamo camminato verso la transportation in un bus e per i giocatori c'è un vaso di vetro con delle caramelle che possono prendere quando escono dal campo - ha raccontato il coach di Sinner -. eh, Jannik ha preso... l'intero vaso. Ha preso l'intero vaso di vetro, con le caramelle! Era stato a dieta strettissima per due settimane e così l'ha buttata via! Nella macchina aveva tutte queste caramelle con sé e tutti noi ridevamo a crepapelle".