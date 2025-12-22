Oroscopo 2026, Branko: "Problemi legali", il segno che rischia tutto

Piccola anteprima dell'oroscopo del nuovo anno. In occasione dell'uscita del Calendario astrologico 2026 di Branko, edito Mondadori, sui social della casa editrice è disponibile una piccola anteprima sull'anno che verrà. Si inizia con i segni di Fuoco e, in particolare, l'Ariete, per cui le novità non mancheranno e ci si potrà imporre in posti mai frequentati. Anche al Leone le cose non andranno male. Si prospetta infatti un anno pieno di amore. E il Sagittario? La fortuna sarà a lungo una compagna fedelissima. Costruirai basi solide per progetti futuri. Decisioni prese al momento giusto porteranno lontano.

Si passa poi ai segni di Terra con il Toro che dovrà azzardare di più e ritrovare la fiducia in se stesso. Vergine: è arrivato il momento di vivere da protagonisti, mettendo da parte vecchi rancori. E ancora, per il Capricorno il 2026 sarà un anno di profondo cambiamenti. Con coraggio e astuzia si supereranno anche le sfide più ardue.

Spazio poi ai segni d'Aria. Gemelli: nel 2026 sarà meglio prediligere la concretezza. Il pragmatismo sarà la chiave verso orizzonti inesplorati. Bilancia: una svolta inaspettata arriverà sul lavoro dopo luglio. Fai però attenzione a possibili problemi legali. Acquario: non sottovalutare la tua forza. Le stelle ti sorridono, così come la fortuna.