"Le stelle di Branko": l'oroscopo di oggi, lunedì 11 novembre.

ARIETE

Venere cambia aspetto e diventa severa in Capricorno, dove transita fino al 7 dicembre, significa che dovrete essere ancora più diplomatici e disciplinati. Questa negatività di Venere è solo apparente, il suo influsso sarà stimolante per il vostro progresso lavorativo e sociale. Non avete bisogno di studiare trucchi, vincete con la vostra simpatia, qualcuno potrebbe trovare l’amore nell’ambiente professionale. Nella salute Venere può provocare dolori alle articolazioni.

TORO

Siete fortunati, la vostra stella Venere assume un aspetto meraviglioso nel Capricorno, il passaggio avviene con la Luna altrettanto bella in Pesci, questo e altro può succedere in settimana che si conclude con una trionfale Luna piena nel vostro segno. C’è una bella associazione tra l’amore e le cose lontane, oppure l’incontro d’amore avviene durante i viaggi, anche all’estero e con i forestieri. Le coppie sposate devono rispondere con calma alle provocazioni di Marte.

GEMELLI

Venere diventa positiva in Capricorno, sarà di giorno in giorno più bella finché non passerà in Acquario e avrà un trigono da sogno con Giove nel vostro cielo. Potrete realizzare anche guadagni, per questo oggi non dovete perdere la pazienza soltanto perché la Luna in Pesci vi provoca e disturba anche il movimento, i viaggi, rapporti con l’ambiente professionale. Non è un giorno indicato per formare nuove associazioni, ma il matrimonio guadagna punti di favore.

CANCRO

Solo al vostro segno lunare capitano influssi astrali contrastanti assurdi. Avete un Marte che scoppia di passione e fa bollire il sangue anche agli uomini sopra i 60, tutto il contrario di Venere in Capricorno un po’ fredda e indurita. Porta i primi fiocchi di neve, ma nonostante tutto vi stimola nel lavoro, affari, studio. Ricordatevi che Venere transita nel settore del matrimonio, parla di un’unione legale felice, potrebbe intromettersi nelle storie clandestine. Voi sapete come andrà.

LEONE

Un passaggio astrale ancora a favore della vostra carriera professionale e delle vostre iniziative di affari, Venere sarà da stasera e fino al 7 dicembre in Capricorno, sede migliore per il vostro successo. Anche nel vostro caso potrebbero nascere nuove storie d’amore negli ambienti che frequentate per il lavoro o per divertimento, l’importante è stare in mezzo alla gente e ascoltare con attenzione. Non dovete essere voi sempre al centro dell’attenzione, semplicità!

VERGINE

Sarete un po’ fuori fase a causa della Luna nel mistico Pesci congiunta a un irrazionale Nettuno. Transiti che si oppongono al vostro carattere pragmatico ed economico, consigliamo una breve pausa nelle iniziative che richiedono l’appoggio e il supporto degli altri. Questo bisogna trovare in famiglia. Serata: Venere, dea dell’amore e della fortuna, prende possesso del punto più alto del vostro cielo. Se avete superato l’età dell’innocenza, vivete tutte le passioni che sentite.

BILANCIA

Luna in Pesci fantasiosa, inventa belle immagini in amore. Fermate queste immagini nella mente perché da stasera, e per qualche giorno, Venere non sarà molto romantica. Sarebbe un vero peccato fermarvi nel lavoro e anche in affari, recriminare sugli ostacoli che i concorrenti mettono sul vostro cammino, voi siete pionieri e inventori e dovete esserlo fino in fondo. Affetti familiari, benefici dai genitori, casa o appartamento confortevole, ma con le donne non sarà sempre facile.

SCORPIONE

Nascono nuove storie d’amore, in maniera imprevedibile, eccitante, ma anche molto romantica, come la Luna in Pesci. Può la sola Luna incidere fortemente sulla sorte di una persona? Certo che sì, quando è sostenuta da altri pianeti e soprattutto da Venere, che stasera entra in Capricorno per portarvi fortuna anche nelle questioni finanziarie. Buona intesa con un fratello o con una sorella, ma anche con i vicini di casa. Sembrate soldati quando partite alla conquista.

SAGITTARIO

Ciao, Venere! È stato veloce il transito nel segno, ma anche dal Capricorno vi manderà sostegno e piccole fortune che voi con la vostra bravura e intelligenza trasformerete in risultati validi. Non è certo questa una posizione passionale per la dea dell’amore, ma sarà bello anche questo cameratismo e scambio intellettuale con la persona che amate o che volete sedurre. In questo esercizio siete aiutati da Marte, non dall’odierna Luna in Pesci, stressante.

CAPRICORNO

Per il suo splendore e la sua bellezza, Venere incarna la dea dell’amore, Afrodite, e possiede significati essenzialmente positivi. Questa sera arriva nel vostro segno e l’avrete fino al 7 dicembre, transito veloce certamente ma anche molto efficace: non avrà disturbi da nessun altro pianeta, tranne qualche Luna a volte. Profitti sotto il profilo economico provengono da una attività che avete intrapreso per sfida, volendo dimostrare agli altri, soprattutto alla vostra famiglia, quanto valete. Congiunta a Plutone, farà sbocciare un nuovo fiore nel giardino dell’amore.

ACQUARIO

Comprendiamo che l’attuale posizione di Marte in Leone potrebbe essere demoralizzante per certe iniziative nel campo pratico, ma ciò non significa che dobbiate rinunciare a priori alle battaglie, questo non sarebbe da voi! Riuscirete a superare le scosse nelle collaborazioni, le iniziative che intraprendete adesso avranno futuro. Venere si sposta in Capricorno, dovrete stare più attenti alle persone che vi circondano: sono tutte così sincere?

PESCI

Servono le lezioni di Saturno, siete diventati negli ultimi due anni più realisti e più concreti nelle cose della vostra vita. Mai dovete perdere l’essenza della vostra natura gioviale e nettuniana: il cuore. Da oggi sarete ripagati da Venere in Capricorno, che assume aspetto di guardia alla vostra fortuna. Oggi avete anche una materna Luna nel segno e il 15 risplenderà piena in Toro. Tutto fa pensare che riuscirete a vincere l’ostilità di Mercurio e porterete a casa il borsellino pieno.