Branko, l'oroscopo di oggi domenica 29 dicembre

"Le stelle di Branko": ecco l'oroscopo di oggi domenica 29 dicembre.

ARIETE

Tra i protagonisti dello zodiaco, incamminatevi in questa valle di venti furiosi per la vita sociale, con un grappolo di stelle amiche del vostro segno. Intanto avete il vostro Marte in edizione straordinaria, nel campo dell’amore e della fortuna, in tandem con Luna splendente in Sagittario. Questa forze cosmiche vi mandano incontro un amore splendido. Mercurio sollecita un’immediata ripresa delle trattative di affari.

TORO

Non accontentatevi di un uovo oggi, lasciate perdere proposte che non possono aumentare il vostro capitale come voi desiderate, meglio aspettare la gallina che canterà nei prossimi giorni. Intanto sollecitate incontri e risposte, cercate nuovi alleati e protezioni. Luna torna bellissima, Mercurio fortunato: incontri durante i viaggi. Giovani: pensate a costruirvi un nuovo nido. Rinnovate le vostre arti amatorie, seducete.

GEMELLI

Nel lavoro dovete solo difendere la vostra posizione senza andare apertamente contro, avrete bisogno di alleati per combattere Saturno. Dobbiamo registrare un piccolo fastidio della Luna, che non comprometterà, però, una festosa conclusione dell’anno. Giorno di grande fuoco in amore, Marte in fiamme, Venere intona un nuovo canto libero. Anche la gola è infiammata…

CANCRO

Amore! Una piccola ruga sulla fronte, ricordo dell’anno che sta per finire. Sparirà nelle prossime settimane e nei prossimi mesi. Avete due grandi pianeti, Marte e Urano in aspetto virile, risvegliano l’ambizione e l’audacia professionale. Non preoccupatevi del conto in banca spendete allegramente e divertitevi. Siete all’inizio di una strada che conduce al successo, amore, ritornerete gli amanti di una volta. Viaggi consigliati.

LEONE

Presso i sumeri e gli egizi, popoli antichi insomma, la Luna era il corpo celeste più importante, annunciava il bello e il cattivo tempo, la pace e le guerre, il vostro anno si conclude con la completa protezione della Luna per l’amore e per il lavoro, ciò che potete prendere oggi e nei prossimi due giorni prendetelo immediatamente. Luna! Ricordate la canzone di Gianni Togni, Leone? Sembra scritta per voi, innamorati sempre e comunque, in faccia a quella Venere invidiosa.

VERGINE

Sole in Capricorno vi porta sempre bene, quest’anno ancora di più, perché tiene sotto controllo Saturno. Vincerete l’ostilità di un certo ambiente e di certe persone. Luna è anche oggi impegnativa per la famiglia. In primo piano una figura di donna: moglie, madre, figlia. Finale dell’anno vi riserva un altro regalo che forse non vi aspettate, passione fisica, coppia in esplosione, attrazioni immediate, colpi di fulmine…

BILANCIA

Luna ottimista risveglia la voglia di fare, ma dovete controllare le spinte impulsive che derivano dal Sole in Capricorno. Potete contare su Giove, astro della fortuna, Venere nel punto più alto del vostro cielo, Marte in Leone, segno che voi ammirate da sempre. Avrete un anno in più… e allora finché udite la voce dell’amore, l’età sarà un fattore puramente accidentale. Salute: attenti ai disturbi alle ossa, reumatismi, denti, schiena.

SCORPIONE

Promemoria per Capodanno: porta bene in questo giorno vedere un pettirosso, uccellino solare che scaccia la malinconia… Occupatevi della condizione fisica, della famiglia, figli, casa. Tutti i rapporti stretti devono essere in qualche modo rinnovati, ma se cercate nuove vie d’uscita il mondo spalanca un portone per voi. Programmate un viaggio insieme al coniuge o con un nuovo amore, oppure con una compagnia passeggera.

SAGITTARIO

Ancora l’ultima Luna del 2025 nel segno, anche oggi vuole coinvolgere in un gioco d’amore dalle forti tinte passionali. Certamente la Luna chiama verso la famiglia, non per mettere l’accento su nuovi problemi ma per dirvi che è vicina la soluzione di quelli antichi. Lievi tensioni con i parenti ma anche riunioni all’insegna dell’allegria. I viaggi, vostra passione, godono di una protezione mai vista di Mercurio nel vostro segno, bene anche lo sport.

CAPRICORNO

Concluderete l’anno con una grande, intensa, gioia. Tutti i pianeti sono amici del vostro segno, particolarmente bello l’aspetto di Saturno-Nettuno-Urano, un tris vincente anche per le imprese finanziarie dell’ultima ora. Se non avete modo di occuparvi delle questioni pratiche, tutta la prossima settimana avrete una Luna eccezionale. Giochi maliziosi in amore.

ACQUARIO

Se proprio non potete evitare gli impegni di lavoro, cercate almeno di non stancarvi troppo, Marte non protegge le attività sportive. Immenso invece il calore di Venere e Giove, trigono fantastico che prosegue fino al 3 gennaio, doppia fortuna in amore. Qualcuno vi darà un anello, voi stessi dovete fare una proposta che non potrà essere rifiutata. Candidati per una vincita.

PESCI

Gran parte del giorno è sotto la pressione della Luna, ma che risulta importante per i rapporti con le persone dell’ambiente professionale. Disciplina! Concentrate i pensieri sulle giornate del 30 e 31, che saranno stimolate da una infallibile Luna nuova in Capricorno. È questo segno che vi porta sempre bene, ora con Saturno in Pesci ancora di più. Sbagliate a pensare che nessuno sia interessato ai vostri progetti e ai vostri sogni. Qualcuno vi osserva dalla cima di un batticuore.