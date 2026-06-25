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Terremoto in Venezuela, paura e crolli all'aeroporto di Caracas

giovedì 25 giugno 2026
Terremoto in Venezuela, paura e crolli all'aeroporto di Caracas

1' di lettura

Un violentissimo terremoto ha colpito il Venezuela. Due forti scosse, di magnitudo 7.2 e 7.5, hanno devastato ampie aree del Paese provocando il crollo di centinaia di edifici. Oltre 30 morti e oltre 700 feriti ma il numero potrebbe aumentare nelle prossime ore. Gravi i danni anche nella capitale Caracas dove migliaia di persone si sono riversate in strada in stato di shock. Nelle immagini il momento della scossa nell’aeroporto internazionale: sospesi i voli, le comunicazioni telefoniche sono andate in tilt e, per motivi di sicurezza, è stato interrotto il rifornimento di gas.

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venezuela

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