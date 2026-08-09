Juventus, Alessandro Del Piero stregato dal nuovo acquisto: "Tanta roba"

Buone indicazioni da nuovi arrivi e sensazioni positive sul lavoro che si sta portando avanti. Alessandro Del Piero, ex capitano e leggenda bianconera, da Perth commenta ai microfoni di Sky Sport il nuovo corso della Juventus, partendo dagli ultimi arrivi. "Il fatto che Kolo Muani abbia fatto già bene, si sia trovato bene, sia stato anche accettato con grande entusiasmo il suo ritorno, è chiaro a tutti. Mentre per questo nuovo talento che abbiamo - dice riferendosi ad Alajbegovic - mi fa molto piacere innanzitutto perché è un ragazzo che ha grandi qualità e poi perché è molto giovane. E quindi in prospettiva futura è tanta roba, in un momento dove facciamo sempre difficoltà a trovare talenti che vengono nel campionato italiano perché ce li rubano tutti. Speriamo che faccia bene, che abbia il tempo di crescere, che non venga messo sotto pressione troppo presto perché non ha senso e che si integri bene con la squadra. Queste sono cose fondamentali. Poi credo che nel corso dell'anno Spalletti avrà modo di dargli spazio e di vedere un po' quello che sarà il suo futuro".

Passando poi alla costruzione della rosa per questa nuova stagione, Del Piero sottolinea ai microfoni di Sky Sport: "C'è continuità rispetto all'anno scorso sia per quanto riguarda la squadra, dove non ci sono stati troppi cambi, che per quanto riguarda lo staff. Questo dovrà essere un aspetto positivo, in un periodo fondamentale ma anche difficile perché viaggiando così tanto e non potendosi magari sempre allenare al meglio, non riesci a ottimizzare tutto sotto l'aspetto fisico e tattico. Però dall'altra parte hai modo di stare insieme e questo aiuta poi per la crescita di una squadra, per conoscersi il prima possibile più a fondo. Quindi mi auguro che questo accada".