Novak Djokovic fulmina il giornalista: "Sinner? Conosci già la risposta"

“Se il Djokovic del 2015 ed il Sinner del 2026 giocassero 100 match sul cemento, quanti ne vincerebbe Novak Djokovic?". È bastata questa semplice domanda a far scattare qualcosa in Novak Djokovic. Il serbo è ancora nei primi posti del ranking Atp. Ma ormai lo scettro di migliore al mondo lo ha dovuto lasciare alle sapienti mani di Jannik Sinner. Con Carlos Alcaraz pronto a soffiarglielo in qualsiasi momento. Nole, però, non ha dimenticato quanto sia stato grande e ingiocabile in passato. Così ha deciso di "fulminare" il suo intervistatore con una risposta "alla Djokovic": "Conosci la risposta".

Intanto continua a destare preoccupazione le condizioni di salute di Jannik Sinner. Il numero uno al mondo doveva partire in direzione Stati Uniti per partecipare al torneo di Cincinnati. Ma, almeno per il momento, il viaggio è rimandato. Il motivo? Un fastidio al ginocchio che merita qualche osservazione in più. L'azzurro e il suo team non vogliono correre rischi. L'obiettivo infatti è arrivare al meglio della forma per lo Us Open, l'ultimo grande Slam della stagione. Ma potrebbe arrivarci senza aver giocato match ufficiali dopo il trionfo di Wimbledon contro Alexander Zverev. Cincinnati, per il momento, resta una decisione ancora da prendere.