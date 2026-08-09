Jannik Sinner, clamoroso: rinuncia a Cincinnati, giallo sulle sue condizioni

Jannik Sinner "si ritira dal 'Cincinnati Open' a causa di un infortunio al ginocchio destro". Lo comunica in un post su X il Masters 1000 statunitense, in calendario dal 13 al 23 agosto. "Auguriamo il meglio al campione del 2024, non vediamo l'ora di rivederti l'anno prossimo", aggiungono gli organizzatori. Dopo aver saltato il Masters 1000 di Montreal il numero uno al mondo non prenderà parte quindi anche al torneo americano, propedeutico agli Us Open di New York, ultimo Slam della stagione. La notizia del forfait di Sinner non arriva inattesa: martedì scorso il tennista altoatesino era stato avvistato al Physioclinic di Milano, mentre in questi ultimi giorni è transitato più volte al J Medical di Torino, la sua struttura di riferimento.

“Dopo essermi consultato con i miei medici e il mio team, devo comunicare che sono costretto a ritirarmi dal torneo Masters 1000 di Cincinnati. Il ginocchio destro mi sta dando fastidio e, nonostante ci siamo impegnati a fondo con il mio team medico, devo ammettere che non sono ancora pronto per gareggiare". Così Jannik Sinner dopo l'annuncio del forfait al Masters 1000 statunitense in programma dal 13 al 23 agosto. "Sono molto deluso di non poter giocare a Cincinnati e auguro a Bob (Moran, ndr) e a tutto il suo team un evento fantastico e ricco di successi - ha aggiunto il numero uno al mondo - Non vedo l’ora di tornare l’anno prossimo e ora mi sto concentrando sulla preparazione per gli US Open”.