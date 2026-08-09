Giorgia Meloni, la fermano per strada? Il video che fa impazzire Giuseppe Conte

La politica non va mai in vacanza. Giorgia Meloni sta trascorrendo qualche giorno di relax. Ma non disdegna un giro serale, tra i cittadini che non perdono occasione per fermarla e ringraziarla per il lavoro svolto da quando si è insediata a Palazzo Chigi. In un video pubblicato da Fratelli d'Italia su X, si vede la presidente del Consiglio in mezzo alla folla. Qualcuno la saluta e una persona coglie l'occasione per scambiare due parole con lei.

"Buonasera - l'intervento dell'uomo -, la vorrei ringraziare per quello che sta facendo il suo governo e soprattutto per la Commissione Covid. Io ho il dente avvelenato - prosegue il signore -, ho subito il fascismo vero". "Melo ricordo, me lo ricordo", la risposta di Meloni. "Continueremo a lavorare per l’Italia - il commento di Fratelli d'Italia su X - e per tutti coloro che chiedono ancora verità su uno dei periodi più bui della nostra storia recente".

Continueremo a lavorare per l’Italia e per tutti coloro che chiedono ancora verità su uno dei periodi più bui della nostra storia recente. pic.twitter.com/Hxzlw2iCck — Fratelli d'Italia (@FratellidItalia) August 9, 2026

Qualche giorno di relax lontano dagli impegni istituzionali, tra mare e passeggiate nel centro storico. Giorgia Meloni ha scelto La Maddalena per una breve vacanza insieme alla figlia e dovrebbe lasciare l'isola già oggi, al termine di un soggiorno iniziato nei giorni scorsi". Lo ha rivelato L'Unione Sarda svelando una delle tappe delle vacanze della premier attesa anche nel Salento. Per la presidente del Consiglio - ha osservato il quotidiano sardo - è la prima visita nell'arcipelago maddalenino dove ha trascorso queste ultime giornate con la famiglia tra mare, passeggiate e una serata a Cala Gavetta dove ha preso un aperitivo e poi cenato in un noto ristorante.