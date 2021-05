Milano, la polizia blinda piazza Duomo contro i tifosi interisti. Con sei giorni di ritardo

05 maggio 2021 a

Le forze dell'ordine blindano piazza Duomo contro i festeggiamenti dei tifosi dell'Inter. Ma lo fanno con sei giorni di ritardo, dopo l'invasione di domenica scorsa con gli assembramenti di trentamila persone davanti alla cattedrale. In previsione della prossima partita in casa dell’Inter, in programma per sabato alle 18 a San Siro contro la Sampdoria, ieri in prefettura è stato messo a punto il piano per evitare altre figuracce: sabato 8 maggio - si legge in una nota della prefettura - non ci sarà una vera e propria "festa scudetto", che invece sarà promossa dalla società F.C. Internazionale, quando le condizioni sanitarie e le norme lo consentiranno.

La tifoseria organizzata della squadra ha tuttavia preavvisato, per sabato, una manifestazione di sostegno ai giocatori in prossimità dello stadio Meazza. "In sede di Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica" aggiunge la prefettura, "è stata individuata un’ampia area di circa 15.000 mq, dove potranno accedere massimo 3.000 persone attraverso filtri delle forze dell’ordine, anche al fine di procedere ad una diffusa identificazione dei presenti. La tifoseria organizzata si è impegnata ad osservare le disposizioni indicate dal Questore e quelle previste dalle norme anti-Covid. Eventuali violazioni saranno rigorosamente sanzionate".

Previsto nelle aree aree attigue alla zona di San Siro anche il divieto di vendita e somministrazione di alcolici in vetro e lattine. Analogo provvedimento sarà vigente in zona Duomo presidiata dalle forze dell’ordine in funzione di prevenzione antiassembramento. Viene da chiedersi come mai non siano stati predisposti i pattugliamenti domenica scorsa, quando al fischio finale di Sassuolo-Atalanta la folla si è riversata in piazza come era assolutamente prevedibile. "L'impegno su queste aree - conclude la Prefetture - si aggiunge a quello già attuato lo scorso fine settimana nelle zone della movida, Darsena, Colonne di San Lorenzo / Corso di Porta Ticinese, Corso Como / Garibaldi, Corso Sempione / Arco della Pace e Brera".

