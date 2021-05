Post su Kamala Harris, l'università Statale sospende il professore: "Sessista"

14 maggio 2021 a

a

a

E' stato sospeso dall'insegnamento per un mese e rimarrà senza stipendio per questo stesso periodo di tempo Marco Bassani, il docente dell'Università statale di Milano che aveva postato sulla sua pagina Facebook, lo scorso novembre, un commento definito sessista sulla neo eletta vice presidente americana Kamala Harris.

Un post che aveva provocato polemiche e per questo l'università aveva deciso di intraprendere un procedimento disciplinare. La decisione di sospendere il professore per un mese, sospendendogli anche lo stipendio, è stata presa dal Cda della Università Statale che si e' tenuto oggi.

A novembre Bassani aveva scritto un post su Facebook, poi rimosso: "Se vai a letto con gli uomini giusti e ‘ammanicati’, allora puoi anche fare da spalla a un uomo affetto da demenza. Praticamente è la storia di Cenerentola». Il post scritto in inglese, prima pubblicato e poi tolto, era stato ndo, per i motivi spiegati, Kamala Harris come «ispirazione per tutte le ragazze».

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.