Milano riparte, il 5 giugno riapre la prima discoteca al chiuso: ingresso al Fabrique per 2mila persone

La prima discoteca al chiuso a riaprire a Milano sarà il Fabrique di via Fantoli: l'esperimento andrà in scena il 5 giugno, con ingresso consentito a 2mila persone. L'annuncio arriva dal Silb-Fipe, l'associazione ialiana delle imprese dell'intrattenimento. L'esperimento verrà fatto in due diverse discoteche, una al chiuso a Milano (il Fabrique, appunto) e l'altra all'aperto in Puglia, per verificare le condizioni per la riapertura delle discoteche affinché avvenga il prima possibile.

La sperimentazione nel locale all'aperto si svolgerà il 5 giugno a Gallipoli, al 'Praia', dove duemila persone entreranno soltanto col green pass e all'uscita i clienti del locale dovranno sottoporsi a un nuovo tampone. "Abbiamo l'autorizzazione della Regione Puglia", spiega Maurizio Pasca, presidente Silb. A Milano il test si svolgerà al Fabrique, discoteca al chiuso.

