Maurizio Lupi frena sulla sua candidatura a sindaco di Milano: "Al momento non sono in campo..."

19 maggio 2021 a

a

a

Anche Maurizio Lupi frena sulla sua possibile candidatura a sindaco di Milano. Dopo la rinuncia di Gabriele Albertini, sulla quale c'era la convergenza di tutto il centrodestra e dei tre leader nazionali, anche il deputato di Noi con l'Italia rallenta: "Purtroppo la situazione che abbiamo vissuto nel centrodestra, con posizioni diverse rispetto al governo nazionale, ci ha rallentato sulle elezioni amministrative, ma ci incontreremo e sceglieremo i candidati migliori. In questo momento non c'e' una mia candidatura per Milano, vedremo le candidature che ci saranno. Insieme a Salvini, Meloni e il presidente Berlusconi, che è sempre presente, sceglieremo i nomi migliori" .

Su Lupi, al momento, non c'è l'adesione della Lega: Matteo Salvini starebbe sondando altri possibili candidati sindaci. A gennaio si era fatto avanti Roberto Rasia, dirigente della Pellegrini, spinto anche da alcuni colonnelli leghisti: il suo profilo, però, non ha mai convinto Fratelli D'Italia e Forza Italia. Restano sul tavolo anche le candidature di Simone Crolla, delegato della Camera di commercio Usa in Italia, e Maurizio Dallocchio, professore della Bocconi. Albertini ha indicato Fabio Minoli, ex onorevole di Forza Italia e direttore delle relazioni esterne della Bayer Italia, ma sul suo nome i partiti sono freddi.

Tutti sconterebbero un evidente deficit di popolarità rispetto al sindaco uscente Beppe Sala: Mister Expo è già partito con la sua campagna elettorale e ha già presentato quasi tutte le liste a suo sostegno. Oltre al Pd, ci sarà ad esempio la lista civica di medici e infermieri ("Milano in salute") per fare le pulci alla sanità lombarda.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.