Da oggi taser per i vigili di Milano

Gli americani lo utilizzano da diversi anni, in Italia è stato dato in dotazione agli uomini della Polizia di Stato tre anni fa e da oggi è in uso anche agli agenti della Locale di Milano. Il taser, il dissuasore elettrico usato per rendere inoffensivi gli individui pericolosi, seppur considerata un’arma, dopo la fase sperimentale avviata lo scorso autunno entra in equipaggiamento ai ghisa. 6 in totale i primi acquistati, ogni pattuglia ne aveva 2 a disposizione per ogni turno di servizio e nei mesi di prova sono stati formati 60 agenti. «Ci sono comuni che in Lombardia lo hanno introdotto già da qualche anno – spiega l’onorevole Riccardo De Corato – Quando ero assessore regionale lo avevo proposto insieme alle bodycam, ma Sala non li aveva voluti. Milano in termini di sicurezza va controcorrente e, ultimamente, arriva sempre dopo gli altri». Poi aggiunge: «Finalmente hanno capito che serve a salvare delle vite».

Il dispositivo spara scariche elettriche per immobilizzare i malintenzionati, è un sistema che secondo gli addetti ai lavori serve a non far usare le armi di ordinanza e a evitare il peggio, un dissuasore che viene impiegato dalle polizie di molti Paesi del mondo. Considerato l’aumento esponenziale di situazioni di disagio, segnalate dai residenti dei vari quartieri milanesi, con bande di teppisti che danneggiano cose e persone, che stanno degradando la città, con i molteplici casi di aggressioni, l’uso di questo strumento può contribuire a rendere inoffensivi i delinquenti e, soprattutto, essere un modo per gli agenti della polizia locale di riportare un minimo d’ordine. «Ci sembra un dispositivo adatto alle pattuglie in strada – aveva dichiarato l’allora assessore alla Sicurezza Marco Granelli motivando l’adesione alla sperimentazione- Non sarà dato in dotazione al singolo agente, ma al reparto che lo metterà a disposizione per le situazioni che ne richiedono l’uso. Vogliamo sempre più agenti in strada ma anche un Corpo più efficiente e in grado di rispondere ai bisogni della città e alla sicurezza delle pattuglie stesse».