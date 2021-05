Vaccino, in Lombardia tocca ai trentenni: stasera via alle prenotazioni

Fabio Rubini 26 maggio 2021 a

Vaccini, sotto coi trentenni. Ufficialmente le prenotazioni per la fascia 30-39 inizieranno a mezzanotte, ma non è escluso che già nella serata di oggi il portale Poste/Regione Lombardia aprirà in anticipo, così come successo per la fascia 40-49 la scorsa settimana. La platea potenziale è di quasi un milione di persone (944.250). Dal Pirellone si calcola che almeno il 70% si immunizzerà (circa 660mila persone) e che la loro vaccinazione rappresenterà un ulteriore passo avanti verso quell'immunità di gregge che, secondo gli uffici regionali, dovrebbe essere raggiunta tra fine maggio e inizio luglio. Il 2 giugno, invece toccherà alla fascia che va dai 16 ai 29 anni.

L'appuntamento con le nuove prenotazioni è stato ricordato anche dalla vicepresidente Letizia Moratti, che sui suoi social ha rivelato che: «Domani (oggi, ndr) si arriva a 5,5 milioni di somministrazioni. Ha aderito alla campagna vaccinale il 61% della popolazione lombarda: il 96% degli over 80, l'89% dei 70enni, l'84% dei 60enni, il 78% dei 50enni e il 63% dei 40enni». Numeri importanti che cresceranno con la pioggia di vaccini che arriverà a giugno (2,8 milioni di dosi): «Con la programmazione che ci è giunta da Figliuolo saremo in grado dal 10-15 giugno di poter somministrare 100mila dosi al giorno e questo ci permetterà di arrivare ad avere tutti i cittadini lombardi, che lo vorranno e che saranno eleggibili, vaccinati con la prima dose entro il 30 di luglio», ha spiegato Moratti. Tra l'altro la soglia dei 100mila vaccini al giorno, è anche quella che consentirebbe (nei piani regionali) la partenza delle immunizzazioni nelle aziende.

Il governatore Attilio Fontana, invece, è tornato a parlare delle vaccinazioni in vacanza. «L'ho detto e lo ripeto, noi seguiamo rigorosamente quelli che sono i dettami del generale Figliuolo. Nel momento in cui il generale ci dicesse che è possibile fare questo genere di iniziativa, noi siamo pronti, da parte nostra, a vaccinare chi viene in vacanza in Lombardia. Noi ci siamo, però se ce lo consente il generale. So che è stato mandato un primo protocollo sottoposto alla valutazione di Figliuolo e se dirà che va bene noi lo faremo».

Chiudiamo coi numeri della pandemia. A fronte di 32.446 tamponi effettuati, sono 505 i nuovi positivi, con un tasso di positività dell'1,5%. Continua lo svuotamento delle terapie intensive, dove calano di 12 unità i ricoverati, stesso numero dei nuovi posti liberi nei reparti ordinari. I decessi sono 17. I guariti/dimessi sono 1.550 in più rispetto a lunedì. Sul territorio la provincia più colpita è quella di Milano con 149 casi (71 a Milano città). A seguire Varese (133), Como (57); Brescia (45); Mantova (37); Bergamo (28); Monza e Brianza (11); Pavia (10); Cremona (7); Lecco e Sondrio (4); Lodi (2).

