Basket, vietato perdere per l'Olimpia Milano: oggi gara-3 della finale in casa della Virtus Bologna

Fabrizio Carcano 09 giugno 2021 a

a

a

Vietato perdere per l’Olimpia Milano, impegnata stasera nella terza gara della serie della finale scudetto contro la Virtus Bologna, in vantaggio 2-0 dopo i due successi esterni di sabato e lunedì al Forum di Assago.Un’altra vittoria bolognese significherebbe una sorta di punto di non ritorno, sullo 0-3, in una serie che si concluderà al meglio delle quattro vittorie su un massimo di sette partite.

Palla a due alle 20.45 alla Segafredo Arena (con diretta in chiaro su Rai Sport e per gli abbonati Sky su Eurosport 2), ammessi 2.300 spettatori ovvero il 25% dei posti a sedere dell’impianto bolognese. Non un pubblico enorme, ma abbastanza per garantire un minimo fattore campo alle V Nere. Milano costretta a cambiare per necessità e per scelta.

Lunedì sera coach Ettore Messina è stato lapidario: “Ci sono mancate le gambe, è ovvio che dovremo cambiare qualcosa”. L’infortunio muscolare all’anca del regista Malcolm Delaney obbliga al primo cambio, ma il coach ne valuta un secondo: per regolamento si possono schierare sei stranieri. Intoccabili Rodriguez e Shields, quasi intoccabili Punter e Hines. A rischio Leday, out Delaney: al posto del play verrà quasi certamente inserito il lungo Kaleb Tarczewski per presidiare l’area. Possibile a questo punto qualche minuto in regia per il capitano Andrea Cinciarini, ormai fuori dalle rotazioni.

L’alternativa è inserire anche uno tra il tiratore Michael Roll, difficile, o il tuttofare serbo Vlado Micov, che a 36 anni può ancora regalare talento e freddezza in partite calde come questa, rinunciando a Leday dando più spazio a Brooks.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.