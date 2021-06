Milano, al Rubattino la fontana è putrida? Il Comune non ripulirà prima di luglio

Matteo Legnani 15 giugno 2021 a

a

a

Piazza Vigili del Fuoco si trova al centro dell'ex PRU (Piano di Recupero Urbanistico) ex-Maserati, al Rubattino. Quando venne progettata, sul finire degli anni Novanta, si decise di mettervi al centro l'acqua, l'arma con cui i pompieri sconfiggono il fuoco. E il disegno della fontana venne affidato nientemeno che al celebre architetto Luigi Caccia Dominioni.

Dalla cui matita uscì una struttura assai simile a quella di piazza San Babila: una enorme sfera di granito e una grande vasca poco profonda. In questi vent'anni, la fontana griffata ha causato più di un grattacapo ai servizi di manutenzione del Comune e più di una delusione ai residenti del quartiere. «Il meccanismo che fa zampillare l'acqua nella vasca si è rotto più volte e l'acqua stagnante tende a facilitare la formazione di alghe nella stagione calda» spiega il consigliere del Municipio 3, Gianluca Boari, eletto con la Lega. Il problema s'è verificato anche quest'anno, con l'arrivo di temperature elevate. «Il limo che si forma sul fondo in pvc della fontana favorisce la crescita di alghe che poi col caldo rendono l'acqua di un colore verdognolo davvero ripugnante. A pochi passi c'è un parco giochi, per cui i bambini vanno spesso a mettere le mani nell'acqua putrida, e ci sono anche i tavolini di una pizzeria, dai quali la "palude" non è certo un bello spettacolo» continua Boari.

Il consigliere leghista ha chiesto lumi in Comune circa un intervento di manutenzione e dagli uffici dell'assessorato all'Urbanistica gli è stato risposto che un intervento di pulizia «è previsto per l'inizio di luglio» recita il documento del Comune. Ieri, intanto, la fontana è stata messa all'asciutto, per impedire l'ulteriore proliferare delle alghe. «È indecoroso che quella distesa di mucillagine verdognola resti così ancora per un mese, tra l'altro non transennata o con un cartello che ne indichi il divieto di accesso, cosicché già oggi (ieri, ndr) c'erano dei bimbi che vi andavano a spasso. Ma mi hanno detto che il Comune di Milano ha soltanto due operai addetti alla manutenzione delle fontane e che per questo è necessario attendere così a lungo» conclude l'esponente leghista. Al Rubattino i residenti dovranno, dunque, tenersi la fontana verde fino a estate inoltrata, che gli piaccia o no.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.