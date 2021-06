Olimpia Milano vicina al primo colpo di mercato: la guardia Devon Hall

Fabrizio Carcano 15 giugno 2021 a

a

a

La finale scudetto persa contro Bologna è già archiviata, L’Olimpia Milano guarda avanti, alla prossima stagione, e prepara il primo colpo, con l’ingaggio più vicino di Devon Hall, guardia statunitense del 1995, esplosa nell’ultima stagione nella Bundesliga tedesca con la maglia del Brose Bamberg segnando 14 punti a partita, pur avendo poi saltato i playoff per il titolo per un infortunio.

Prodotto del college di Virginia, qualche breve apparizione in NBA con gli Oklahoma Thunder tra il 2018 e il 2019, esperienze più rilevanti nella formazione satellite degli Oklahoma Blue in D-League con 542 punti in 40 presenze, prima di approdare nel campionato tedesco.

Prenderebbe il posto della guardia californiana Micheal Roll, in scadenza di contratto, per dare più pericolosità e atletismo, con i suoi 196 centimetri per 97 kg, uscendo dalla panchina, come cambio del tiratore Kevin Punter.

Hall potrebbe essere firmato a breve, poi l’AX Exchange Armani comincerà a seguire un’ala alta, con l’azzurro Niccolò Melli, che ha chiuso la sua non esaltante esperienza con i Dallas Mavericks e ora si sta allenando con la nazionale italiana in preparazione del torneo pre olimpico , che resta il favorito per coprire il ruolo di 4 nel quintetto biancorosso.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.