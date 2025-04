Dazi, l'intervista a Scott Bessent che spiega la ratio di Donald Trump

Riportiamo ampi stralci dell’intervista che il Segretario al Tesoro degli Stati Uniti Scott Bessent ha rilasciato domenica alla giornalista Kirsten Welker, durante il programma Meet the Press dell’emittente televisiva Nbc News.

È bello riaverla con noi dopo una settimana molto intensa. Cominciamo con la reazione del mercato all’annuncio dei dazi. Le borse hanno perso più di 6mila miliardi di dollari di valore. Questa situazione di rottura faceva parte del piano?

«I mercati sono come animali: non si può sapere quale sarà la reazione. Sono stato molto colpito dal fatto che venerdì abbiamo registrato un volume record e che tutto funziona in modo fluido. Il popolo americano può essere confortato da questo. Per quanto riguarda la reazione del mercato, di tanto in tanto si verificano reazioni a breve termine. Il mercato sottovaluta Trump costantemente. Anche la sera della vittoria del 2016 il mercato è crollato. Poi si è scoperto che Trump sarebbe stato il presidente più favorevole alle imprese in oltre un secolo, forse nella storia del Paese».

Ma questo è stato il più grande crollo dopo la pandemia. E il Presidente sabato ha esortato la gente “a tenere duro”, dicendo: “Non sarà facile”. La domanda che si pone la gente è: quanto sarà difficile? E per quanto tempo dovrà “tenere duro”?

«Stiamo cercando di costruire i fondamenti economici a lungo termine per la prosperità. La precedente amministrazione ci ha messo sulla rotta verso la calamità finanziaria».

Ma quanto durerà questo periodo di incertezza? Settimane, mesi, anni?

«Si tratta di un processo di aggiustamento. Come abbiamo visto con il Presidente Reagan, quando ha abbattuto la grande inflazione e abbiamo superato il clima di malessere di Carter, c’è stata qualche difficoltà, ma ha mantenuto la rotta e noi manterremo la rotta. Sono anni che si costruisce questo sistema insostenibile. I nostri partner commerciali si sono approfittati di noi. Lo si vede dalle grandi eccedenze. Lo vediamo dai grandi deficit di bilancio. Inoltre, questo è un problema di sicurezza nazionale: durante il Covid abbiamo visto che le catene di approvvigionamento non sono resilienti. L’unico risultato positivo è che la pandemia è stato un test per capire cosa sarebbe successo se le nostre catene di approvvigionamento si fossero spezzate, e il Presidente Trump ha deciso che non possiamo correre questo rischio, per i nostri farmaci cruciali, per i semiconduttori, per le spedizioni».

Eppure, il Presidente Trump aveva promesso che avrebbe migliorato l’economia fin dal primo giorno. Aveva detto che i prezzi sarebbero scesi. Più di 160 milioni di americani hanno investito in borsa. Molti hanno passato la vita a risparmiare per la pensione. Qual è il suo messaggio agli americani che vogliono andare in pensione e che hanno visto crollare i risparmi di una vita?

«Gli americani che hanno investito anni nei loro conti di risparmio, credo che non guardino alle fluttuazioni quotidiane. Coloro che possiedono un piano di risparmio pensionistico hanno il cosiddetto conto 60/40 (un portafoglio di investimenti al 60% azionario e 40% obbligazionario, ndr). Questi ultimi sono in calo del 5 o 6% sull’anno. Se si guarda giorno per giorno, settimana per settimana, è molto rischioso. Nel lungo periodo, invece, è un buon investimento».

Riconosce che i dazi causeranno un aumento dei prezzi su una serie di beni?

«Guardiamo ai dati del primo mandato di Trump: secondo uno studio appena pubblicato da un gruppo di economisti, per lo più del MIT, un dazio del 20% sulla Cina ha portato a un aumento delle tasse o del livello dei prezzi dello 0,7% in quattro anni. Penso che sia abbastanza buono se possiamo prendere il 20% di dazi a fronte di un aumento dello 0,7%. Inoltre, questa settimana non è sceso solo il mercato azionario, ma anche il prezzo del petrolio. E del 15%. Ciò ha un impatto sui lavoratori americani molto più di quanto non faccia il mercato azionario. Infine, i tassi di interesse hanno toccato il minimo: mi aspetto quindi che aumentino le richieste di mutui».

Lo scorso gennaio lei ha scritto che “le tariffe sono inflazionistiche”. Lo ha detto al Presidente?

«No, quello che ho scritto è che “le tariffe sono un adeguamento dei prezzi una tantum”. C’è una grande differenza tra un costante aumento dei prezzi, ovvero un’inflazione endemica, e un aggiustamento una tantum. Inoltre, stiamo aumentando i salari e riducendo la regolamentazione. Questo è l’importante».

Queste tariffe sono permanenti? O sono una tattica negoziale?

«Sarà una decisione del Presidente. Più di cinquanta Paesi hanno già contattato l’amministrazione per trattare sui dazi e per fermare la manipolazione della valuta. Ma dopo decenni di cattiva condotta, non si può semplicemente fare tabula rasa. Bisognerà vedere che cosa offrono».

Secondo gli analisti le possibilità di una recessione stanno aumentando a causa dei dazi annunciati questa settimana. Crede che sia vero?

«No. E credo che il numero di posti di lavoro di venerdì sia stato ben al di sopra delle aspettative e che, insomma, stiamo andando avanti. Quindi non vedo alcun motivo per cui si debba prezzare una recessione».

Lei è stato uno dei funzionari che ha guidato gli sforzi per far approvare la legge di bilancio del Presidente Trump a Capitol Hill. La legge include i piani del Presidente peri tagli alle tasse, per esempio l’estensione dei tagli fiscali del 2017. È fiducioso che passerà prima della pausa di agosto?

«Stiamo puntando a una data molto più ravvicinata. È una storia poco raccontata a Washington, ma mentre i democratici sono nel caos, i repubblicani sono molto uniti. Il presidente Mike Johnson (lo speaker della Camera dei Rappresentanti, ndr) ha fatto un lavoro incredibile con una piccola minoranza. Ha fatto uscire le istruzioni per la riconciliazione al primo tentativo. Ha ottenuto una risoluzione continua pulita. Il presidente John Thune (leader della maggioranza in Senato, ndr) ha emanato le istruzioni per la riconciliazione. Le cose si stanno muovendo molto velocemente».



Molto rapidamente, il Presidente Trump ha chiesto al presidente della Fed Jerome Powell di abbassare i tassi di interesse. Lei pensa che dovrebbe abbassarli?

«Penso che quando vedremo l’inflazione calare, la Fed farà quello che fa sempre e abbasserà i tassi. Ma nel frattempo, ciò che possiamo controllare è il tasso a lungo termine, il tasso decennale che venerdì ha toccato un nuovo minimo. È lì che vengono prezzati i mutui. È lì che si valuta la formazione di capitale a lungo termine. E, per tornare all’accordo fiscale, quando riusciremo ad approvarlo, avremo la certezza economica».