Milano, trenta fiere in sei mesi da giugno a dicembre: l'economia riparte

Enrico Paoli 21 giugno 2021 a

a

a

Il sistema fieristico, da sempre supporto fondamentale per l'export e per le imprese italiane, ha visto nell'ultimo anno una perdita di fatturato fra il 70 e il 75%. Un buco colossale. E ora che la campagna vaccinale sta dando i risultati sperati, con la frenata della pandemia, è il momento di ripartire. Soprattutto a Milano, dove il sistema Fiera rappresenta un settore particolarmente importante. “La ripartenza di un settore al servizio delle imprese” è stato il tema al centro dell’iniziativa “Milano torna Fiera - il sistema fieristico milanese è pronto a rilanciare le imprese italiane”, organizzata da Fondazione Fiera Milano e Fiera Milano. Un sistema che è da sempre una vetrina vitale per la maggior parte dei comparti produttivi della nostra economia e che si stima coinvolga non meno di 200mila imprese ogni anno.

La sola Fiera Milano, con le oltre 50 manifestazioni ospitate nel 2019, ha generato 17,5 miliardi di Euro di export per le aziende espositrici, mentre le aziende italiane, a loro volta, hanno generato ricavi per 46,5 miliardi di Euro. A livello nazionale, la ricaduta sul territorio di tutto il sistema fieristico è quantificabile in circa 23,2 miliardi di Euro, mentre a livello locale Fiera Milano genera un indotto di 8,3 miliardi di Euro l'anno. Il contributo totale al PIL generato dalle "vendite fieristiche" è mediamente vicino a 60 miliardi di Euro. “Il futuro è giustamente fisico più digitale. Si tornerà in presenza, lo dicono anche i più forti nel digitale, perché se no manca la relazione, non c'è innovazione e alla lunga il mercato si ferma. Questa è dunque una grande sfida, c'è tanto lavoro da fare, ma guardiamo anche al futuro con più serenità finalmente perché abbiamo la possibilità di ripartire”, dice il ministro del Turismo, Massimo Garavaglia, a proposito del settore delle fiere durante il convegno “Milano torna Fiera".

“Non torneremo subito ai numeri del passato. Prima del 2024-25 non si arriverà ai livelli pre Covid ma io voglio essere ottimista e già nel 2022 ci sarà un recupero”, afferma Luca Palermo, amministratore delegato e direttore generale di Fiera Milano. Dal 25 giugno al 12 dicembre si svolgeranno più di 30 manifestazioni a Milano, in un calendario per la Fiera che ha comportato uno “sforzo organizzativo notevole”, spiegato l’ad. La prima, dal 25 giugno, è Sì SposaItalia, a settembre arriverà il Supersalone per chiudere a dicembre con l'Artigiano in Fiera.

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.