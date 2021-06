Sergio Mattarella inaugura il nuovo campus del Politecnico di Milano disegnato da Renzo Piano

Enrico Paoli 22 giugno 2021 a

a

a

Il Politecnico di Milano ha un nuovo campus di architettura. Una struttura moderna, inserita inserita nel contesto storico dell'ateneo, tale da rendere sempre più europeo il centro della ricerca milanese. Ad inaugurare la struttura, pensata da Renzo Piano, il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, sempre particolarmente attento allo sviluppo del capoluogo lombardo.

Il Campus, ideato dal senatore a vita, l'archistar Renzo Piano, e progettato da Ottavio Di Blasi di Odb&Partners, l'intervento ha trasformato gli spazi del complesso di via Bonardi, in zona Città Studi, in un moderno campus urbano. Uno spazio alberato di circa 9 mila metri quadrati che mette in comunicazione il parco Ponzio con il sistema verde di piazza Leonardo da Vinci. I nuovi edifici, per una superficie totale di 4.200 metri quadrati, comprendono i laboratori LABora e la rete di laboratori per l'architettura, aule polifunzionali, spazi per la didattica e la nuova Aula magna dedicata all'ingegner Giampiero Pesenti.

Il progetto è stato realizzato grazie al contributo di Regione Lombardia, Fondazione Cariplo, Alumni e cittadini. “Questa è una delle piccole, non modeste, opere di rammendo. Il rammendo è una cosa delicata, non è un rattoppo. E' un'opera straordinaria, per cui ci vuole pazienza, intelligenza e abilità", spiega Piano intervenendo all' inaugurazione, qualcuno che arriva a salvarlo ed è ciò che è stato fatto. Inaugurare un campus è una cosa fantastica, perché è una fabbrica di idee”, chiosa il senatore a vita e alumnus del Politecnico. “Il campus che inauguriamo” sottolinea il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, “è la testimonianza della lungimiranza di chi opera in questa realtà, a partire dal rettore Ferruccio Resta. Un progetto visionario di rivitalizzazione, sostenibilità e identità urbana”. “L'apertura del nuovo campus di architettura rappresenta uno dei segnali più incoraggianti per una nuova stagione per Milano e per l'Italia e ci indica uno strumento formidabile, la cultura universitaria, per rispondere alla più grande urgenza del nostro tempo, il lavoro” , osserva il sindaco, Giuseppe Sala, “il nuovo campus è un formidabile modello di ricucitura urbana, che celebra il legame indissolubile tra Politecnico e Milano”.

“Quasi un secolo fa”, racconta il rettore, Ferruccio Resta, “venne inaugurata la nuova sede del Politecnico di Milano in piazza Leonardo da Vinci. L'esito del progetto di allora configurava un'università molto diversa da com'è oggi e ancora di più da come sarà in futuro: l'università era separata dalla vita della città, periferica. Oggi al contrario il nostro ateneo è parte integrante del tessuto urbano milanese e rappresenta con la sua rinascita una nuova centralità”. Infine il capo dello Stato, sottolineando come il nostro Paese attraversando “un momento di nuovo inizio, non di ritorno alle condizioni precedenti alla pandemia, ma di un inizio su condizioni diverse, nuove, più adeguate alla realtà che ci si presenta e ci si presenterà in futuro”, ha evidenziato l'importanza “di valorizzare insieme l'indispensabile, la relazione di comunità che un ateneo realizza con la drammatica esperienza del periodo di pandemia sull'

Please enable JavaScript to view the comments powered by Disqus.