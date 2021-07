Rosa di Vaia, notte di terrore per l'esponente di Forza Italia: "Aggredita da un immigrato mentre ero in auto". E il complice ballava?

Federica Zaniboni 31 luglio 2021 a

a

a

Immaginate di essere a bordo di un'auto, sul sedile del passeggero, fermi a un semaforo rosso. A un certo punto un uomo si avvicina, apre la portiera all'improvviso e vi aggredisce con il chiaro intento di rapinarvi. Ecco, questo è quanto accaduto al consigliere di Forza Italia del Municipio 5, Rosa Di Vaia, nella notte tra giovedì e venerdì, mentre si trovava in macchina col marito in via Montegani. Un terribile spavento che fortunatamente si è risolto nel migliore dei modi - nessun ferito e nessuna rapina -, ma che senza dubbio porta a riflettere, ancora una volta, sulla sicurezza della città. Di Vaia, che ieri mattina ha denunciato l'accaduto ai carabinieri, ha raccontato che l'aggressione ha avuto luogo poco dopo mezzanotte e mezza all'incrocio con via Neera, all'altezza del Mercato Comunale. «Avevo trascorso la serata in Consiglio - spiega - e poi, io e mio marito siamo stati a cena al ristorante Ceppo Folle insieme a un amico».

È stato a quel punto della serata, che all'improvviso l'uomo - che sembrerebbe essere di origine straniera - si è scagliato sulla macchina. mentre proprio in prossimità del semaforo c'era un altro extracomunitario che ballava da solo. Il dubbio, naturalmente, è che i due fossero complici. «L'uomo si è buttato dentro la macchina, addosso a me, e sembrava volermi trascinare fuori» racconta la consigliera. «Ho reagito d'istinto, spingendolo fuori dall'auto, mentre mio marito mi teneva. Poi siamo ripartiti immediatamente anche se c'era il semaforo rosso».

