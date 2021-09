CityWave, l'onda che porterà in cielo le torri di City Life: il piano che rivoluziona lo skyline di Milano

Enrico Paoli 08 settembre 2021 a

a

a

Un onda porterà in cielo le torri di City Life. Al via il cantiere per la realizzazione di CityWave, l'edificio direzionale di nuova generazione che segna il completamento del quartiere di Citylife. Circa 180 milioni di euro l’investimento complessivo, più di mezzo milione il volume di affari in grado di produrre, 4 anni di lavori. Sono questi i numeri del palazzo a forma di onda che completerà lo skyline di uno dei quartieri più avveniristici di Milano. Progettato dallo studio Big - Bjarke Ingels Group _ CityWave è caratterizzato da soluzioni innovative in ambito energetico.

In particolare sarà alimentato esclusivamente da fonti rinnovabili, con un rivestimento in pannelli fotovoltaici della struttura che ricopre gli edifici denominati East e West. Questo costituirà il parco fotovoltaico più grande di Milano e uno dei più grandi parchi fotovoltaici urbani in Italia, con una superficie di circa 11mila metri quadrati di pannelli, in grado di fornire una produzione di energia stimata in 1.200 MWh l'anno, grazie a una potenza installata che sfiora i 2 MWh. La stessa struttura consentirà anche la raccolta e il riuso delle acque piovane, oltre a delineare un ampio spazio pubblico verde e coperto, vivibile tutto l'anno. Inoltre, l'edificio è pensato per consumare il 45% in meno di energia rispetto allo standard, grazie a soluzioni come l'uso termico delle acque di falda, con un risparmio di 520 tonnellate l'anno di CO2, pari alle emissioni assorbite da 20.000 alberi. Si prevede che i lavori si concluderanno nel 2025.

Alla cerimonia di avvio del cantiere, avvenuta alla presenza del Sindaco di Milano Giuseppe Sala e della stampa, sono intervenuti Aldo Mazzocco, Amministratore Delegato di Generali Real Estate SpA e Presidente di Citylife, Armando Borghi, Amministratore Delegato di Citylife, e Bjarke Ingels, Founding Partner di BIG-Bjarke Ingels Group, con la partecipazione di Gabriele Galateri di Genola, Presidente di Assicurazioni Generali. “Sarà il simbolo della Milano che vogliamo: sostenibile, internazionale, bellissima”, affermano all’unisono sindaco e manager. Per Armando Borghi, amministratore delegato di Citylife, l’opera rappresenta “il culmine di un percorso iniziato oltre quindici anni fa che ha reso Citylife una nuova centralità urbana, una destinazione unica a Milano, dove qualità della vita, innovazione e sostenibilità si incontrano. Stiamo già in fase di dialogo avanzato con primari operatori di mercato per la commercializzazione dell'edificio, a conferma del valore del progetto. Proseguiamo inoltre nella realizzazione dell'ultimo lotto residenziale di Citylife, che consegneremo a giugno 2022, mentre il completamento del Parco pubblico è previsto entro la fine di quest'anno

